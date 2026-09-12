Salerno, nuovo concorso per la Polizia Municipale: aperta la selezione

Il Comune di Salerno si appresta a cambiare la guida del Corpo di Polizia Municipale. La Giunta comunale ha ufficialmente sbloccato l’iter concorsuale per selezionare il nuovo comandante che prenderà il posto di Rosario Battipaglia. La decisione segna la ripresa della procedura di reclutamento, rimasta in sospeso a seguito delle recenti consultazioni elettorali amministrative. La novità principale risiede nella revisione dei criteri di accesso, pensata per intercettare una platea più ampia di candidati qualificati.

I nuovi requisiti del bando di concorso

L’elemento di discontinuità rispetto alle selezioni precedenti riguarda la scelta di modificare i profili d’accesso per la direzione della Polizia Municipale. L’amministrazione ha disposto l’inclusione di una gamma più estesa di lauree per la partecipazione alla procedura pubblica.

Secondo quanto formalizzato nel provvedimento dell’ente, la decisione nasce dalla necessità di «ampliare la tipologia dei titoli di studio previsti per la figura del comandante della polizia municipale, considerando l’obiettivo prioritario e improrogabile dell’amministrazione comunale di tutelare la sicurezza urbana e garantire la salvaguardia del decoro pubblico e il rispetto della legalità».

Il percorso verso il pensionamento di Battipaglia

La riapertura del concorso rappresenta il passaggio fondamentale per consentire il collocamento a riposo dell’attuale comandante. Rosario Battipaglia avrebbe dovuto concludere il proprio mandato il 31 maggio scorso.

Nel corso della gestione commissariale guidata da Vincenzo Panico, subentrata a seguito delle dimissioni dell’ex sindaco Vincenzo Napoli, si era stabilito di prorogare l’incarico di Battipaglia fino al 31 dicembre, in attesa del completamento del concorso. La successiva tornata elettorale aveva temporaneamente congelato l’iter di assunzione, che ora riparte con l’approvazione del nuovo schema di selezione da parte della Giunta.