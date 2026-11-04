Salerno, minaccia la madre per ottenere soldi: 20enne rintracciato e arrestato dalla Polizia

Un ennesimo episodio di violenza tra le mura domestiche si è consumato a Salerno, dove un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un giovane accusato di tentata estorsione ai danni della madre. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 2 novembre, quando gli agenti della Squadra Volante, appartenenti all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno, sono giunti presso l’abitazione della donna a seguito di una richiesta d’aiuto inoltrata al Numero Unico di Emergenza 112.

Le minacce in casa e i filmati decisivi

La vittima, fortemente allarmata e intimorita dalla situazione, ha segnalato alle forze dell’ordine che il figlio si era introdotto all’interno del suo appartamento tenendo un atteggiamento fortemente minaccioso per farsi consegnare del denaro. Giunti celermente sul posto, i poliziotti hanno raccolto la testimonianza diretta della madre.

Potrebbero interessarti anche:

A risultare determinante per la ricostruzione dei fatti è stata la presenza di documentazione video registrata all’interno dell’abitazione: le immagini fornite dalla donna hanno infatti attestato in modo inequivocabile la condotta illecita e le intimidazioni messe in atto dal giovane.

Le ricerche in zona e il fermo del giovane

Accertato che il soggetto si era allontanato da poco dall’edificio a piedi, la pattuglia della Questura ha avviato immediate perlustrazioni nell’area circostante. Intorno alle ore 16:00, a circa 500 metri di distanza dal luogo dell’aggressione, le ricerche hanno dato esito positivo con il rintracciamento del presunto responsabile.

A seguito delle verifiche di rito, gli agenti hanno proceduto all’arresto del giovane per la violazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte offesa, a cui era già sottoposto.

Decisione dell’Autorità Giudiziaria: arresto convalidato

Nella mattinata odierna, si è svolta l’udienza dinanzi all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto eseguito dal personale della Polizia di Stato. Contestualmente, il giudice ha disposto il ripristino della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, integrata dalle relative prescrizioni di tutela nei confronti della vittima.