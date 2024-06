Salerno, la Guardia di Finanza traccia il bilancio delle attività: in 1 anno e mezzo mille interventi e sequestri per 90milioni

Un impegno a tutto campo contro l’evasione fiscale, il lavoro nero, il contrabbando, il gioco d’azzardo e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Ecco i risultati delle attività svolte dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno nel corso del 2023 e dei primi cinque mesi del 2024, presentati dal Generale Oriol De Luca in occasione del 250° anniversario della fondazione del Corpo.

Oltre 1.000 interventi ispettivi e 524 indagini hanno portato al sequestro di beni per un valore di oltre 90 milioni di euro e alla denuncia di 696 persone per reati tributari. Tra queste, 16 sono finite in manette.

Il bilancio delle attività del Comando Provinciale della Guardia di Finanza

Focus su frodi ed evasione fiscale: individuati 147 evasori totali e 392 lavoratori in nero. Le Fiamme Gialle hanno inoltre sottoposto a controllo 105 operazioni doganali, sequestrando 1.210 chili di tabacchi lavorati esteri e denunciando cinque persone per gioco illegale.

Tutela della spesa pubblica: quasi 700 interventi per verificare la corretta erogazione di agevolazioni fiscali, crediti d’imposta, contributi e finanziamenti. Monitorati anche appalti pubblici per un valore di oltre 14 milioni di euro.

Contrasto alla corruzione: ricostruite le “regie” criminali di 91 soggetti, di cui sette finiti in manette. Sequestrati oltre 365mila euro.

Lotta al riciclaggio: 353 interventi, 460 persone denunciate (di cui 17 arrestate) e oltre 900 milioni di euro di operazioni illecite ricostruite.

Contrasto alle infiltrazioni mafiose: sei indagini concluse, 129 persone denunciate (di cui 27 con misure restrittive della libertà personale) e oltre 7 milioni e 300mila euro di beni sequestrati.

Lotta allo spaccio di droga: un fenomeno purtroppo molto diffuso in provincia di Salerno, contro cui la Guardia di Finanza continua a battersi con tenacia.

Un’azione capillare e incisiva a tutela dei cittadini e delle imprese, a presidio della legalità e a sostegno di una crescita economica sana e sostenibile.