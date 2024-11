Salerno, infiltrazioni d’acqua nei locali: partiti i lavori in Piazza della Libertà

Transenne arancioni delimitano l’area di circa 100 metri quadrati nella quale, da lunedì mattina, sono partiti i lavori per il rifacimento della pavimentazione e impermeabilizzazione della zona in piazza della Libertà a Salerno. Un intervento richiesto e fortemente voluto dai gestori dei locali del sotto piazza che, nelle scorse settimane, a seguito delle intense piogge, hanno dovuto fare i conti con problemi di infiltrazioni d’acqua, che si è riversata anche nella zona della cabina elettrica.

Informato il Governatore De Luca

Una situazione denunciata anche al governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha incontrato i locatari raccogliendo le loro segnalazioni. E da inizio settimana, proprio in corrispondenza della cabina elettrica, sono iniziati i lavori affidati ad un’impresa del Consorzio Genea.

Gli interventi

L’intervento prevede il rifacimento della pavimentazione e il miglioramento del sistema di impermeabilizzazione della zona per evitare futuri danni da acqua piovana. Un primo passo in avanti per i gestori dei locali: gli operai sono al lavoro per restituire quanto prima la piena fruibilità dell’area.