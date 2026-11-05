Salerno, inaugurato il parco Ruggia ma esplode il caso Mercatello

Salerno arricchisce la propria rete di spazi verdi urbani con l’inaugurazione del nuovo parco di via Fornari nel quartiere Mercatello, intitolato al sergente Simone Ruggia. La cerimonia di taglio del nastro si incontra tuttavia con le polemiche sollevate dall’associazione Tradizione Futuro riguardo alla gestione e alla manutenzione ordinaria del confinante Parco del Mercatello, ponendo al centro del dibattito la sostenibilità e la cura nel tempo delle opere pubbliche cittadine.

Il nuovo parco di via Fornari intitolato al sergente Simone Ruggia

Questa mattina, giovedì 5 novembre, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca ha inaugurato ufficialmente il parco cittadino situato in via Fornari. La struttura è stata intitolata alla memoria del sergente Simone Ruggia, il militare salernitano tragicamente scomparso durante la missione EUFOR Althea in Bosnia, a due giorni dalle esequie e dal lutto cittadino proclamato dalla città.

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L’opera rappresenta un nuovo punto di ritrovo per il quartiere Mercatello, concepito per offrire spazi di socialità e verde pubblico alla comunità locale.

Parco del Mercatello: i nodi della manutenzione tra atti e spese straordinarie

A breve distanza dal nuovo spazio inaugurato, superata la strada e il sottopasso ferroviario, sorge il Parco del Mercatello, area riqualificata con un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro e restituita alla fruizione pubblica nell’aprile 2024.

Sulla gestione del parco si concentrano le verifiche documentali condotte dall’associazione Tradizione Futuro a seguito di un accesso civico agli atti. Dai documenti emerge una nota tecnica del giugno 2025 in cui gli uffici comunali segnalavano all’Assessorato alle Politiche Ambientali che l’impianto di filtraggio dell’irrigazione richiedeva una manutenzione ordinaria costante.

Stando alle carte rese pubbliche, nel verbale di consegna dell’opera del 12 aprile 2024 la presa in carico del parco è stata ripartita tra più uffici senza specificare l’affidamento per la gestione delle fontane e della stazione di filtraggio. Successivamente, a luglio 2026, l’amministrazione ha disposto un intervento d’urgenza di manutenzione straordinaria per l’impianto pari a 74.918,97 euro oltre IVA (determina n. 4576 del 24 luglio 2026).

Il quadro contabile del progetto originario (risalente al 2022) evidenzia investimenti per oltre 220mila euro destinati alle fontane e oltre 217mila euro per l’irrigazione.

Le richieste di chiarimento al Comune di Salerno

Sulla vicenda è intervenuta l’associazione Tradizione Futuro, che nei giorni scorsi ha promosso un’iniziativa pubblica nei parchi del Mercatello e del Seminario per chiedere chiarezza sulle competenze di gestione.

«Siamo contenti che il quartiere abbia un parco nuovo, intitolato a un ragazzo che ha servito lo Stato fino in fondo: è un gesto che la città doveva a Simone Ruggia e alla sua famiglia, ma a poche decine di metri da lì c’è un parco da quasi 4 milioni di euro dove gli stessi uffici comunali avevano scritto, un anno prima della spesa d’emergenza di quest’estate, che la manutenzione andava fatta con costanza. Non chiediamo chi sia colpevole, chiediamo chi sia competente. Il Comune sa inaugurare; non si vede ancora che sappia mantenere. Aspettiamo ancora una risposta alla richiesta che abbiamo reso pubblica il 30 ottobre». — Rosario Peduto, portavoce di Tradizione Futuro

L’associazione ha formalizzato tre richieste indirizzate all’amministrazione comunale: