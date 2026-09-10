Salerno, inaugurato il nuovo palazzetto dello sport nella zona orientale

Un nuovo impianto polifunzionale sorge nella zona orientale di Salerno, precisamente nel comparto tra Mariconda, Mercatello e il Quartiere Europa. La struttura si estende su una superficie complessiva di 3.000 metri quadrati, di cui 1.000 coperti, e dispone di una capienza di circa 200 posti a sedere. Spazio pensato per le discipline a corpo libero come arti marziali, danza, ginnastica ritmica e artistica, ma attrezzato anche per ospitare la pallavolo non agonistica. L’intervento è stato finanziato con 3,5 milioni di euro provenienti dai fondi PNRR dedicati a Sport e Inclusione Sociale.

Un tassello per la rigenerazione dei quartieri

Alla cerimonia di inaugurazione ha preso parte l’assessore ai Lavori Pubblici, Dario Loffredo, che ha sottolineato il valore simbolico e pratico dell’opera. L’intervento rappresenta la prima risposta concreta all’impegno di dotare ogni rione cittadino di una struttura sportiva di riferimento, integrando i servizi nei quartieri a più alta densità abitativa.

Sostenibilità energetica e bando di gestione

All’evento hanno presenziato anche il vicesindaco Nino Savastano e il sindaco Vincenzo De Luca. Il primo cittadino ha evidenziato le caratteristiche tecniche dell’immobile, dotato di un impianto fotovoltaico installato sul tetto per garantire l’efficienza energetica. Nelle prossime settimane l’amministrazione predisporrà il bando pubblico per l’affidamento della gestione, con l’obiettivo di garantire la piena fruibilità dello spazio da parte della comunità.

Il piano per i nuovi impianti sportivi cittadino

L’inaugurazione rientra in una programmazione più ampia dedicata all’impiantistica sportiva locale. A breve è prevista la consegna di un campo polivalente per basket e pallavolo nei pressi del cavalcavia di Mercatello, mentre prosegue l’iter per il parco sportivo collinare nell’area ex D’Agostino.

È stato inoltre confermato l’acceleramento dei lavori per il nuovo pattinodromo e per il campo da tennis centrale. Quest’opera sorgerà lungo la litoranea, oltre la zona del Novotel, e verrà realizzata come opera di urbanizzazione all’interno del piano urbanistico attuativo. L’obiettivo dell’amministrazione è la creazione di un polo sportivo di livello europeo integrato con il palazzetto dello sport, lo stadio Arechi e il campo Volpe.

Gli interventi in vista della festa patronale

Lo sviluppo delle infrastrutture sportive si inserisce nel piano straordinario di riqualificazione urbana programmato in vista della festività di San Matteo. Le opere previste comprendono interventi di arredo urbano e ammodernamento della rete pubblica, intesi a trasformare il volto dell’area urbana salernitana.