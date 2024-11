Salerno “Il Bosco incantato”: una serata di solidarietà per sostenere lo Sportello dei Sogni

Il vivaio Verde Garden di via San Nicola di Pastena a Salerno è pronto a trasformarsi in un luogo magico e fiabesco per un evento, che si terrà il prossimo 27 novembre, che unirà street food, spettacoli e momenti di intrattenimento, con l’obiettivo di raccogliere fondi per esaudire i sogni di pazienti con un’età compresa tra i 3 e 99 anni, affetti da specifiche patologie oncologiche e ricoverati presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio Italiano.

Un’iniziativa, dal titolo “Il Bosco Incantato” presentata presso il palazzo di città, organizzata da Lo Sportello dei Sogni e patrocinata dal Comune di Salerno, che prevederà tantissimi momenti di intrattenimento, street food, musica e divertimento.

Un evento benefico che mira a coinvolgere quante più persone possibili affinché si rafforzi sempre di più la rete dello Sportello che aiuta chi ancora ha la voglia di lottare, di vivere e sognare.