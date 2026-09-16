Salerno, Fuorni si rinnova: nuova pensilina al carcere e via alla demolizione dell’ex Doro

Dignità per le persone e per gli spazi della città: è questo l’obiettivo alla base dei due interventi che hanno interessato il quartiere Fuorni, a Salerno, presentati questa mattina alla presenza del sindaco Vincenzo De Luca. L’iniziativa punta a riqualificare l’area urbana migliorando la vivibilità e i servizi sia per i residenti sia per chi frequenta la zona per ragioni personali e familiari.

Una nuova pensilina per l’accoglienza all’esterno della Casa Circondariale di Salerno

All’esterno della casa circondariale di Fuorni è stata inaugurata una nuova pensilina destinata ai familiari dei detenuti. L’opera offre un luogo di attesa più dignitoso e accogliente a chi, ogni giorno, raggiunge l’istituto penitenziario per incontrare i propri cari. Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, ha sottolineato l’importanza dell’intervento prima di salutare gli agenti della Polizia Penitenziaria e il direttore della casa circondariale, Carlo Brunetti.

Demolizione dell’ex fabbrica Doro: nuovi parcheggi e arredo urbano sulla Statale 18

Sempre nel quartiere di Fuorni ha preso il via un secondo cantiere destinato a cambiare il volto della zona. Sono infatti cominciati i lavori di demolizione dell’ex fabbrica Doro, lo storico opificio situato lungo la Strada Statale 18, all’altezza della Chiesa Parrocchiale. Lo smantellamento della struttura consentirà di recuperare un’ampia area pubblica, che sarà riqualificata con la realizzazione di nuovi parcheggi, elementi di arredo urbano e servizi dedicati alla comunità salernitana.