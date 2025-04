Salerno, follia al capolinea della Sita Sud: giovane devasta il gabbiotto della biglietteria, la denuncia dell’UGL

Ieri pomeriggio si è verificato un ennesimo episodio di vandalismo, che ha visto coinvolto un giovane che, dopo aver perso il suo cellulare a bordo di un autobus della Sita Sud, ha reagito in maniera violenta, danneggiando una struttura dell’azienda.

I fatti

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30, quando un ragazzo dopo essersi accorto di aver perso il telefono, dopo essere sceso dall’autobus, furioso or l’accaduto è tornato indietro per prendere un mattone e lanciare il colpo contro il vetro del gabbiotto della biglietteria della Sita Sud di Salerno, in via Vinciprova danneggiandolo gravemente. A intervenire è stato l’addetto alle pulizie che, cercando di proteggere il vetro, si è ferito alla mano in maniera significativa. Trasportato in ospedale, fortunatamente non sono state riportate ferite gravi.

Sul posto è giunta la polizia che, dopo aver accertato i fatti, ha arrestato il responsabile. L’azienda ha formalizzato la denuncia per atti vandalici, esprimendo preoccupazione per un fenomeno sempre più diffuso, che mette a rischio la sicurezza e la qualità del servizio offerto agli utenti.

La denuncia

“Questo episodio evidenzia il clima di crescente insicurezza che vive il nostro settore. Non possiamo più tollerare simili atti di violenza e vandalismo che non solo danneggiano le strutture, ma creano anche pericoli per chi lavora e per gli utenti. Occorre un intervento deciso per garantire la sicurezza di tutti”, ha dichiarato Gabriele Giorgianni, segretario generale dell’Ugl Autoferrotranvieri di Salerno. “Le forze dell’ordine e le autorità competenti devono fare la loro parte, affinché questi atti non diventino una triste consuetudine. Esprimiamo la nostra solidarietà al lavoratore ferito”.

L’incidente, che si inserisce in un contesto di crescente insoddisfazione e disagi legati ai trasporti pubblici, ha suscitato non poche preoccupazioni tra i cittadini e gli operatori del settore. “È ormai insostenibile continuare a lavorare in queste condizioni”, ha aggiunto Giorgianni, siamo alla mercé di pazzi che scagliano la propria ira sul primo malcapitato. La sicurezza di chi viaggia e di chi lavora deve essere una priorità assoluta”.