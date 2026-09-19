Salerno, festa del Santo Patrono 2026: ecco il piano traffico e le strade chiuse

In vista dei festeggiamenti per il Santo Patrono di Salerno, in programma per lunedì 21 settembre 2026, l’amministrazione comunale ha varato un piano straordinario di mobilità. Il settore Mobilità, Eliminazione barriere architettoniche e trasporto pubblico ha infatti emesso l’ordinanza dirigenziale che stabilisce modifiche significative alla circolazione stradale, con divieti di sosta, chiusure al transito e deviazioni per garantire lo svolgimento in sicurezza degli eventi e delle tradizionali processioni.

Divieti di sosta e chiusure al transito nel centro cittadino

Il piano traffico prevede restrizioni alla circolazione in diverse arterie nevralgiche della città a partire dal pomeriggio del 21 settembre. Nello specifico, dalle ore 11:00 entrerà in vigore il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i lati delle carreggiate di diverse strade chiave, tra cui Corso Garibaldi (nel tratto compreso tra Via De Felice e Via Roma), Via Roma, Piazza Amendola, Largo Ragno, Piazza Matteo Luciani, Piazza Umberto I, Via Portacatena, Via Giovanni da Procida, Via Mercanti, Via Duomo, Traversa Regina Costanza e Via Nizza.

Le stesse restrizioni sulla sosta riguarderanno anche Via Lungomare Trieste (tra Piazza Umberto I e traversa Odierno), Via Stanislao Lista e Via Andrea Sabatini. Successivamente, dalle ore 16:00, sulle stesse strade scatterà il divieto assoluto di transito veicolare.

Modifiche alla viabilità e sensi unici alternati

Per limitare i disagi alla circolazione e disciplinare i flussi in entrata e in uscita dal centro, il provvedimento firmato dal direttore Luigi Mastrandrea introduce importanti variazioni geometriche e di percorso. In particolare, dalle ore 16:00 su Via Lungomare Trieste e Via Stanislao Lista verrà invertito l’ordinario senso di marcia: i veicoli provenienti da Via Pertini e traversa Odierno avranno l’obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con il lungomare, mentre all’altezza di Piazza Umberto I sarà consentita la svolta a sinistra verso Via Centola e/o a destra verso Via Lista.

Inoltre, sempre dalle ore 16:00:

Ai veicoli provenienti dalla zona orientale, giunti all’incrocio tra Corso Garibaldi e Via SS. Martiri Salernitane, sarà imposto l’obbligo di svolta a destra o a sinistra.

Per gli autobus e gli autocarri con portata superiore a 3,5 tonnellate provenienti da Via Torrione, giunti all’incrocio con Via D. Cacciatore, scatterà l’obbligo di svoltare a destra.

I mezzi provenienti da Via Benedetto Croce diretti al Viadotto Gatto dovranno proseguire obbligatoriamente in direzione Piazzale San Leo e autostrade, così come i veicoli giunti alla rotatoria di Via Ligea.

Modifiche anche in Piazza XXIV Maggio e Via Cuomo, con obbligo di immettersi su Via Volpe e/o Via Cassese.

Viabilità a doppio senso di circolazione nella carreggiata lato monte di Piazza Luciani per agevolare il flusso da e per Via S. Francesco di Paola.

Infine, durante il passaggio dei simulacri religiosi da Piazza Cavour verso il Lungomare, verrà interdetto momentaneamente anche il transito dei veicoli eventualmente in sosta lungo quest’ultimo tratto. La Polizia Municipale e le forze dell’ordine vigileranno sul rispetto delle disposizioni, supportate da Salerno Mobilità e dai gestori del trasporto pubblico.