Salerno, ex scuola Gatto: al via la demolizione, presto un nuovo polo per l’infanzia | VIDEO

Un nuovo polo scolastico dell’infanzia nell’area dell’ex scuola Gatto a Salerno. Sono iniziate, questa mattina, le operazioni di demolizione di uno dei due plessi in via Di Palo, nella zona orientale della città.

Il progetto

Al suo posto, con un finanziamento della Regione Campania di circa due milioni di euro, verrà realizzato un nuovo edificio che ospiterà il primo polo scolastico dell’infanzia rivolto ai bambini da zero a sei anni che consegnerà alla città una struttura pronta ad accogliere 128 bambini, con 78 posti per la scuola dell’infanzia e 50 per l’asilo nido, sicura da un punto di vista sismico, altamente tecnologica e attenta alla sostenibilità ambientale.

Il finanziamento

A breve, con fondi ministeriali PON MENTRO, verrà demolito anche il secondo fabbricato dove è prevista, invece, la realizzazione di una Casa delle Associazioni. “Un lavoro importante di riqualificazione urbana che investe sull’educazione e formazione dei nostri bambini e sulla valorizzazione delle realtà associative che sono motore e forza del nostro tessuto sociale”, le parole dell’assessore alle politiche sociali Paola De Roberto.