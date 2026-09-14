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Salerno, Esercito e scuola insieme per l’inizio dell’anno scolastico: alzabandiera al Galilei-Di Palo

I Cavalleggeri Guide (19°) dell'Esercito e gli studenti del Galilei-Di Palo di Salerno celebrano l'inizio dell'anno scolastico con l'alzabandiera e un Info Point formativo

Di: Ernesto Rocco
Alzabandiera Istituto Galilei-Di Palo

I militari del reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°) e gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Galilei – Di Palo” di Salerno, si sono ritrovati uniti per celebrare l’inizio del nuovo anno scolastico attraverso la cerimonia solenne dell’alzabandiera. L’iniziativa ha trasformato il piazzale del plesso scolastico in un luogo di incontro tra mondo della scuola e istituzioni, ponendo al centro dell’attenzione la formazione civica delle giovani generazioni e la vicinanza del corpo militare alla comunità locale.

Una cerimonia solenne nel piazzale dell’istituto

L’evento ha visto la partecipazione diretta di circa duecento alunni, insieme al corpo docente e al dirigente scolastico Emiliano Barbuto. Nel corso della cerimonia, accompagnata dalle note dell’Inno di Mameli, il personale militare ha issato la bandiera tricolore. Il momento ha offerto un’occasione di riflessione condivisa sui valori cardine che guidano l’operato dell’Esercito Italiano, quali rispetto, unità, responsabilità e coraggio, rafforzando nei giovani la consapevolezza sul significato del servizio pubblico e dell’impegno quotidiano a favore della collettività.

Il discorso del comandante e la memoria dei caduti

A margine del momento solenne, il comandante del reggimento, colonnello Andrea Enzo Gottardo Crivellotto, ha rivolto un messaggio ai presenti focalizzato sui simboli nazionali e sulla memoria storica. Il colonnello ha espresso chiaramente il senso della presenza dell’Esercito tra gli banchi di scuola con queste parole:

“La bandiera rappresenta un simbolo identitario per tutti gli italiani e un richiamo costante al sacrificio dei Caduti di tutte le guerre.”

Il comandante Crivellotto ha poi proseguito sottolineando il valore educativo della collaborazione tra le due realtà:

“È fondamentale promuovere una stretta sinergia tra Esercito e Scuola per contribuire a formare cittadini consapevoli, saldamente ancorati ai principi di democrazia, Patria, pace e libertà.”

Orientamento professionale e opportunità per i giovani

A completamento dell’iniziativa istituzionale, gli spazi del campetto sportivo della struttura scolastica hanno ospitato un Info Point dedicato all’orientamento. Il personale qualificato del reggimento “Cavalleggeri Guide” ha offerto agli studenti approfondimenti e dettagli conoscitivi relativi ai percorsi formativi, ai concorsi e alle opportunità di carriera professione disponibili all’interno delle Forze Armate italiane.

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