Salerno e Stati Uniti: vertice in Prefettura su turismo, sicurezza e infrastrutture

La Prefettura di Salerno ha ospitato un vertice di rilievo istituzionale tra il Prefetto Francesco Esposito e il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, Terrence Flynn. Al centro del colloquio, svolto in un clima di costruttiva cordialità, vi sono stati i temi strategici per la gestione del territorio salernitano: l’incremento del flusso turistico statunitense, la presenza della comunità americana locale, l’adeguamento dei sistemi di sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture legate ai fondi PNRR.

Turismo e infrastrutture strategiche nel Salernitano

L’attrattività della provincia di Salerno verso il mercato nordamericano registra una crescita costante. Durante l’incontro è stato analizzato il ruolo determinante delle nuove connessioni logistiche per il territorio. L’aumento dei viaggiatori dagli Stati Uniti è sostenuto sia dal settore crocieristico, attraverso lo scalo marittimo del capoluogo, sia dall’operatività del nuovo Aeroporto di Salerno – Costa d’Amalfi e del Cilento, nodo fondamentale per l’accessibilità internazionale dell’intera area.

Un altro punto rilevante della discussione ha riguardato le ricadute economiche e territoriali generate dai progetti PNRR, ormai nella loro fase conclusiva, destinati a potenziare la rete infrastrutturale e a sostenere la crescita locale.

Sicurezza e contesto geopolitico internazionale

Il confronto ha toccato le dinamiche della sicurezza alla luce dell’attuale scenario geopolitico mondiale. I vertici hanno discusso l’innalzamento delle misure preventive per garantire la tutela delle istituzioni, dei cittadini e dei visitatori stranieri presenti sul territorio salernitano.

Il legame storico tra Salerno e gli Stati Uniti

Nel corso della visita, il Prefetto Francesco Esposito ha richiamato il valore della tradizione di accoglienza della provincia, sottolineando la profondità delle relazioni storiche che uniscono la comunità locale al popolo americano.

Il pensiero è andato allo “Sbarco di Salerno”, noto storicamente come “Operazione Avalanche”, avvenuto il 9 settembre 1943. Quel fondamentale evento bellico, che vide il contributo decisivo delle truppe Alleate, ha segnato il punto di svolta per la liberazione dell’Italia Meridionale, tracciando un legame indissolubile tra le due sponde dell’Atlantico.

A conclusione del vertice, il Prefetto Esposito e il Console Flynn hanno rinnovato la volontà di mantenere aperto e costante il dialogo istituzionale anche nei prossimi mesi, per monitorare le tematiche di comune interesse avviate in questa prima occasione formale.