Politica

Salerno, definite le Commissioni consiliari: ecco tutti i presidenti e i vice

Dopo due mesi di attesa sono state composte le Commissioni consiliari al Comune di Salerno. Ecco l'elenco completo dei presidenti e vicepresidenti.

Di: Ernesto Rocco
Municipio Salerno

Dopo due mesi di attesa, il Comune di Salerno ha completato l’iter per la composizione e la definizione degli assetti delle Commissioni consiliari. Con l’indicazione dei presidenti e dei vicepresidenti, la macchina amministrativa di Palazzo di Città definisce gli equilibri operativi all’interno degli organismi fondamentali per la fase di istruttoria, analisi e preparazione dei provvedimenti che passeranno poi al vaglio del Consiglio comunale.

La definizione dei vertici delle Commissioni segna un passaggio istituzionale chiave per il prosieguo dell’attività amministrativa salernitana, consentendo l’avvio formale dei lavori sulle singole materie di competenza, dal bilancio all’urbanistica, passando per il turismo e la mobilità.

Tutti i nomi e la composizione delle Commissioni

Di seguito l’elenco completo degli organismi consiliari con la rispettiva guida di presidenza e vicepresidenza:

  • Commissione Statuto e Regolamenti: Presidente Fabio Piccinino; Vicepresidente Angelo Caramanno
  • Commissione Trasparenza: Presidente Antonio Marenghi; Vicepresidente Angelo Caramanno
  • Commissione Annona e Turismo: Presidente Alessandra Francese; Vicepresidente Giovanni D’Avenia
  • Commissione Sport, Politiche Giovanili e Innovazione: Presidente Gianni Fiorito; Vicepresidente Manuela Siniscalco
  • Commissione Politiche Sociali: Presidente Vittoria Cosentino; Vicepresidente Fabio Polverino
  • Commissione Finanze, Patrimonio e Personale: Presidente Fabio Polverino; Vicepresidente Arturo Iannelli
  • Commissione Mobilità: Presidente Giovanni D’Avenia; Vicepresidente Antonio Fiore
  • Commissione Ambiente e Cultura: Presidente Arturo Iannelli; Vicepresidente Filomeno Di Popolo
  • Commissione Urbanistica: Presidente Filomeno Di Popolo

Il ruolo operativo degli organismi consiliari

L’ufficializzazione dei vertici permette l’inizio effettivo delle sessioni di lavoro. Le Commissioni consiliari rappresentano la sede tecnica e politica in cui vengono esaminati i regolamenti, valutate le delibere e indirizzate le scelte strategiche della città prima del dibattito e del voto finale nell’aula di Palazzo di Città.

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