Salerno, De Luca inaugura il micronido Monticelli: «la scuola tra le nostre priorità»

Si apre ufficialmente il nuovo anno educativo degli asili nido comunali di Salerno. Il momento inaugurale dell’attività scolastica è stato contrassegnato dal taglio del nastro del nuovo Micronido Monticelli, situato in viale dei Venti. All’evento hanno preso parte il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, e l’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto.

L’apertura della nuova struttura rafforza in maniera consistente la rete dei servizi per l’infanzia del territorio salernitano, confermando il capoluogo tra le realtà urbane italiane con la più alta offerta di posti disponibili in proporzione alla popolazione scolastica.

Salerno ai vertici in Italia per posti negli asili nido

Durante la cerimonia, il primo cittadino ha sottolineato i progressi compiuti dall’amministrazione locale nel settore delle politiche educative.

«Siamo oggi, credo, fra le prime quattro città d’Italia per numero di posti negli asili nido», ha dichiarato il sindaco Vincenzo De Luca, ricordando come l’amministrazione abbia consolidato nel tempo un’offerta quantitativamente e qualitativamente rilevante.

Il Micronido Monticelli è predisposto per accogliere sia i neonati nella fascia lattanti, sia bambine e bambini d’età compresa tra i 12 e i 36 mesi.

Sostegno alle famiglie e incentivo all’occupazione femminile

L’ampliamento della rete comunale risponde a una duplice esigenza: offrire un percorso pedagogico d’eccellenza per i più piccoli e garantire un aiuto concreto alla conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, in particolare per le donne.

«La cosa importante – ha proseguito il sindaco – non è solo offrire un servizio di grande qualità in un quartiere importante della città, ma anche garantire un’opportunità per le mamme che lavorano di poter svolgere la propria attività professionale con la tranquillità di una collocazione sicura per i propri figli».

Definendo il potenziamento degli asili nido come «un segno di civiltà», De Luca ha rivolto i propri auguri di buon lavoro e buon anno educativo ai bambini, alle loro famiglie e agli operatori del settore.

Sicurezza scolastica e nuovi investimenti infrastrutturali

L’attenzione del Comune di Salerno verso l’edilizia scolastica e i servizi dedicati all’istruzione rimarrà prioritaria anche nei prossimi mesi. L’amministrazione ha infatti confermato che sono attualmente in corso le procedure di gara per la messa in sicurezza di altri tre istituti scolastici cittadina, mentre si resta in attesa dell’erogazione di ulteriori finanziamenti per programmare nuovi interventi strutturali.

L’assessore De Roberto: «Il nido è un presidio sociale ed educativo»

Sull’importanza strategica della nuova apertura è intervenuta anche l’assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto, riaffermando la visione integrata del sistema educativo comunale.