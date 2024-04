Salerno: crolla albero nell’area giochi dei bambini al Parco Arbostella

Tragedia sfiorata al Parco Arbostella a Salerno dove un grosso albero é improvvisamente caduto al suolo all’interno dell’area giochi del Viale Giuseppe Verdi. Un parco quotidianamente molto frequentato da famiglie con i bambini. Fortunatamente, al momento del crollo, l’area era deserta. Non si registrano dunque feriti, ma quanto accaduto ha riacceso i riflettori sulla manutenzione del verde pubblico in città. In prima linea il movimento politico “Popolari e Moderati” che da tempo chiede interventi urgenti per la manutenzione del verde pubblico nel quartiere Arbostella. Nel mirino delle polemiche non solo i pini presenti all’interno del parco, ma anche quelli situati lungo il viale, molto frequentato da cittadini e automobili.

La nota stampa

“Il problema riguarda tutto il quartiere visto e considerato che questi pini sono presenti lungo tutto viale Verdi, – si legge nella nota del gruppo – non essendo potati e controllati adeguatamente da anni rappresentano davvero un serio pericolo per residenti e frequentatori. Ad esempio, all’altezza del civico 29 di viale Verdi, c’è un albero “gonfio” all’ inverosimile, che sfiora le finestre delle abitazioni adiacenti, situato proprio accanto a dove qualche anno fa cadde un altro arbusto che distrusse un auto in transito e che per miracolo non uccise il guidatore”. “Bisogna intervenire, controllare, potare e curare la vegetazione del quartiere, non si può mettere continuamente alla prova la provvidenza, altrimenti prima o poi parleremo di una morte annunciata”, il grido d’aiuto.

Sul posto intervenuto il personale addetto alla messa in sicurezza e la polizia municipale

L’area è stata transennata con il parco giochi che rimarrà chiuso fino a data da destinarsi visto che ora bisogna valutare le condizioni dei molti alberi presenti.