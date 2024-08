Salerno, Cisl Fp: opera di rifacimento stradale, parziale risoluzione del parcheggio al “Ruggi”

Grazie all’opera di rifacimento stradale messa in cantiere al Ruggi da parte della direzione strategica dell’ente, il Direttore Generale D’Amato recupera spazi per i parcheggi e consente una migliore viabilità interna. E’ bastato un semplice adempimento fortemente voluto e si è incrementato di almeno un terzo lo spazio adibito a parcheggio interno che, come è risaputo, è una delle grandi difficolta per le migliaia di lavoratori che ogni giorno devono raggiungere in auto la sede lavorativa. Da diverse settimane sono partiti i lavori per la ristrutturazione del manto stradale, eliminando lunghi tratti dei marciapiedi dal lato esterno del perimetro del viale aziendale e riposizionando gli stalli, secondo le misure normative a spina di pesce. I lavori, ancora non completati ma in dirittura d’arrivo, consentiranno un grosso recupero di posti per parcheggio per gli operatori dipendenti, per circa ed oltre 100 posti, ma cosa altrettanto importante si procederà ad un miglioramento della viabilità.

Il Segretario Provinciale della CISL FP Salerno – Alfonso Della Porta – si esprime positivamente sulla questione: “È un bene che si prosegua in queste opere di rifacimento in considerazione che la struttura è datata ma l’evoluzione dell’azienda in termini di servizi, con aumento considerevole di operatori, utenti e studenti universitari creava disagi dal punto di vista della logistica e della viabilità interna. Se pensiamo al nuovo parcheggio “Gino Strada” inaugurato più di un anno fa, con circa 100 posti auto, ed ai nuovi stalli attuali e prossimi, recuperandone altri 100 circa, possiamo avere la certezza che la politica gestionale degli attuali amministratori in materia di bonifica del settore urbanistico è più che soddisfacente. Bisogna prendere atto che una semplice operazione è bastata ad alleviare enormi disagi e pertanto ci auspichiamo che la stessa attenzione l’ente mostri per quanto attiene il recupero di spazi interni da adibire alle attività sanitarie elaborando e portando ad esecuzione lo spogliatoio unico che ovviamente favorirebbe una migliore utilizzazione delle stanze da adibire alla cura e alle prestazioni assistenziali. Più volte abbiamo fatto richiesta di attivare una commissione spazi e speriamo che l’ente prenda atto della necessità di promuoverla.

Ci auguriamo che si continui in questa opera di attenzione alle esigenze di lavoratori, utenti e studenti per il bene comune dei dipendenti e di quanti utilizzano lo stabilimento Ruggi perché ci sta a cuore il loro di benessere. Conclude ancora il Segretario Della Porta chiosando in materia contrattuale: ora siamo in attesa di una convocazione a breve per la ripresa del confronto sulle questioni contrattuali avendo da circa un anno e più inoltrato la ipotesi di contratto integrativo, per l’approfondimento sui Fondi per il biennio 2023-24, questi utili a promuovere le aspettative legittime dei lavoratori tutti. I dipendenti hanno bisogno, oltre al parcheggio e agli spogliatoi, soprattutto di certezze per il pieno diritto ad una valorizzazione professionale attraverso un incremento del loro salario accessorio”.