“Salerno capitale italiana della pace 2025”: ecco il convegno a Palazzo di Città | VIDEO

Salerno città della pace 2025, questo il titolo dell’evento che si è svolto presso il palazzo di città e che ha visto al centro temi cruciali come la gestione delle risorse, la sostenibilità e il ruolo della tecnologia nel costruire un mondo più equo.

I temi trattati

Grazie a Unitre e a Upeace, in collaborazione con l’organismo dell’Onu, la città sarà coinvolta in iniziative e confronti che punteranno a formare e studiare il valore della Pace e che coinvolgeranno anche gli studenti. Fondamentale sarà anche il tema dell’intelligenza artificiale, di come questa possa diventare uno strumento per prevenire i conflitti legati alle risorse naturali.

L’Al per la mediazione e l’educazione digitale per la ricerca di soluzioni innovative che possono trasformare le tensioni in opportunità di collaborazione.