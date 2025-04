Salerno capitale crocieristica: la Seven Seas Splendor inaugura la stagione | VIDEO

Come in un’affascinante sequenza cinematografica, la stazione marittima di Salerno si è animata ieri con l’arrivo della Seven Seas Splendor, la maestosa nave da crociera che ha ufficialmente aperto la stagione turistica della città. L’imbarcazione della compagnia Regent Seven Seas Cruises, parte del gruppo Norwegian Cruise Line, ha riversato sulle banchine oltre 700 turisti.

Questi, come sottolineato dalla società Amalfi Cruise che gestisce la stazione marittima, avranno l’opportunità di «annusarla e viverla di giorno, di pomeriggio e anche di notte» la città. Molti hanno subito colto l’occasione per escursioni a Napoli, Sorrento e Pompei, inaugurando così le rotte turistiche che vedono Salerno come punto di partenza privilegiato. Con un pizzico di ironia, Amalfi Cruise ha evidenziato come la percezione di Salerno come mero scalo di transito per i crocieristi stia cambiando radicalmente.

La previsione di ben 19 scali da oggi a fine maggio testimonia una nuova centralità di Salerno

«I crocieristi a Salerno sono, quasi tutti, solo di passaggio: sbarcano dalla nave, se ne vanno in giro altrove e ci ritornano solo per ripartire. Quante volte si è sentita questa frase nel corso degli anni? Il vento invece è cambiato. Toccherà mettere in soffitta antiche convinzioni», si legge nella nota. La previsione di ben 19 scali da oggi a fine maggio testimonia una nuova centralità di Salerno nel circuito crocieristico internazionale. Grazie a studi e analisi mirate, Salerno ha raggiunto un record di incassi dalla tassa di soggiorno. I dati parlano chiaro: dagli 84mila euro del 2021 si è passati a oltre 1 milione di euro previsto per il 2024.