Salerno, cambio al vertice della Guardia di Finanza: arriva il generale di Brigata Luigi Carbone

Il generale di brigata Luigi Carbone è il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Salerno. Succede al Generale di Brigata Oriol De Luca. In mattinata, presso la sede del Comando Provinciale, in via Duomo, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento alla presenza del comandante regionale Campania, generale. Giancarlo Trotta. II Generale di Brigata Oriol De Luca dopo tre anni al vertice delle Fiamme Gialle Salernitane, andrà a ricoprire il ruolo di Capo dell’istituendo VII Reparto “Innovazione e Tecnologia” del Comando Generale. Si conclude così un mandato caratterizzato da intensi impegni per il Corpo.

Sotto la sua direzione, sono stati ottenuti numerosi ed importanti risultati nei principali comparti d’interesse istituzionale. II Generale di Brigata Luigi Carbone, 53 anni, pugliese, in precedenza è stato, tra gli altri incarichi, Comandante Provinciale a Frosinone e Lecce. Proviene dal Comando Generale del Corpo, dove, negli ultimi 3 anni, ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficio Cooperazione Internazionale e Rapporti con Enti Collaterali del II Reparto.

Laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, ha frequentato il Corso Superiore di Polizia Tributaria, un ciclo di alta formazione di durata biennale con il quale la Guardia di Finanza forma la propria classe dirigente destinata a ricoprire incarichi di elevata responsabilità. Ha conseguito, altresi, il Master di II livello in Diritto Tributario dell’impresa presso l’Università “L. Bocconi” di Milano.