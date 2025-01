Salerno, blitz dei Carabinieri: maxi sequestro di droga, armi e denaro

Nella mattina odierna, i Carabinieri della Compagnia di Salerno hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di P.F.

I fatti

Secondo la ricostruzione accusatoria, suscettibile di diverse valutazioni nelle successive fasi di giudizio, la sera del 25 gennaio u.s., si sarebbe dato alla fuga durante un controllo effettuato nei garage di un condominio in zona Carmine, all’esito del quale sono stati sequestrati 13 kg. di hashish, 1,3 kg. di cocaina, circa 530.000 euro in contanti, 2 pistole clandestine, 51 munizioni di vario calibro e 56 petardi.

“Il provvedimento eseguito è suscettibile di convalida da parte del G.I.P. e le accuse così formulate saranno sottoposte ad ulteriori valutazioni nelle successive fasi del procedimento”.