Cronaca

Salerno, autolavaggio abusivo nella zona orientale: scattano i sigilli della Polizia Municipale

Il Nucleo Annonario della Polizia Municipale chiude un autolavaggio completamente privo di autorizzazioni nella zona orientale. Scattano i sigilli

Di: Carmela Di Marco
Polizia locale

Un autolavaggio completamente abusivo è stato posto sotto sequestro nella giornata di martedì 8 settembre dagli agenti del Nucleo Annonario della Polizia Municipale. L’operazione, coordinata sul posto dal Capitano Attilio Olanda e sotto il comando del Colonnello Rosario Battipaglia, ha portato alla chiusura coatta della struttura situata nella zona orientale della città di Salerno, rimasta aperta in violazione delle disposizioni amministrative.

L’esito dei controlli SUAP e l’inottemperanza alla diffida

L’intervento delle forze dell’ordine rappresenta l’atto finale di un’articolata attività d’indagine condotta in sinergia con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Dagli accertamenti documentali era infatti emerso che l’esercizio commerciale operava in totale assenza dei titoli autorizzativi richiesti dalla legge per lo svolgimento dell’attività.

A fronte delle irregolarità riscontrate, la Polizia Municipale aveva provveduto nei giorni precedenti a notificare al titolare una formale diffida, imponendo la cessazione ad horas di ogni servizio entro e non oltre il termine tassativo di tre giorni.

Il blitz degli agenti e l’apposizione dei sigilli

Nonostante il provvedimento notificato, nel corso di un successivo sopralluogo di verifica, gli agenti del Nucleo Annonario hanno sorpreso il gestore ancora all’interno dei locali, intento a completare la pulizia di alcune autovetture.

Accertata la palese inottemperanza all’ordine di chiusura, gli operanti hanno gestito le fasi conclusive dell’intervento consentendo prima la regolare restituzione dei veicoli già presi in carico ai rispettivi proprietari. Subito dopo si è proceduto all’esecuzione della chiusura coatta dell’impianto, formalizzata con l’apposizione dei sigilli in piombo su entrambi i varchi d’accesso della struttura.

A carico del titolare dell’autolavaggio è scattata la contestuale segnalazione e il deferimento alla competente autorità amministrativa per le sanzioni del caso.

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