Salerno: al via la quarta edizione del Self m-aid award per giovani talenti della gelateria e pasticceria

La Fondazione Carlo Mendozzi ETS di Salerno promuove la quarta edizione del Self m-aid award, l’iniziativa ideata per valorizzare e sostenere le nuove leve dell’imprenditoria italiana e internazionale nei settori della gelateria e della pasticceria. Il riconoscimento punta a dare visibilità a chi si distingue attraverso modelli aziendali innovativi, coraggio manageriale e una chiara prospettiva sul futuro del comparto food artigianale.

Ambito di applicazione e requisiti di partecipazione

Il bando si rivolge a startup, imprese emergenti, artigiani e professionisti che nel biennio 2025-2026 si sono messi in luce per l’originalità dei progetti, l’impiego di tecnologie avanzate, l’adozione di pratiche sostenibili e l’efficacia delle strategie di gestione. L’iniziativa copre la filiera nella sua interezza: dai processi di produzione ai macchinari, dalle tecnologie di supporto alle nuove soluzioni per la comunicazione e i servizi al cliente.

Possono presentare domanda di adesione i giovani imprenditori under 45, residenti sia in Italia sia all’estero. Il termine ultimo per l’invio delle candidature è fissato per il 30 novembre 2026.

Risorse per lo sviluppo aziendale e premiazione

Per l’edizione in corso, la Fondazione stanzia un montepremi complessivo di 5.000 euro, concepito per offrire un supporto operativo alle realtà selezionate. La somma assegnata potrà essere impiegata per finanziare corsi di alta formazione professionale, avviare campagne di promozione pubblicitaria, sviluppare software o applicazioni aziendali, oppure acquistare macchinari e strumenti ad alta efficienza tecnologica e ambientale.

I dettagli operativi per accedere alla selezione sono disponibili sul portale ufficiale dell’ente. La cerimonia finale con la proclamazione dei vincitori si terrà il 24 gennaio 2027 a Rimini, in occasione del SIGEP, il salone internazionale di riferimento per la gelateria, la pasticceria e il settore dell’accoglienza.

L’impegno per l’imprenditoria giovanile

L’iniziativa intende mantenere attiva la memoria di Carlo Mendozzi attraverso azioni orientate alla crescita professionale delle nuove generazioni, unendo il supporto finanziario a quello reputazionale.

“Ogni edizione del Self m-aid award ci conferma quanto il settore sia ricco di giovani imprenditori capaci di guardare oltre, di innovare e di mettersi in gioco con coraggio”, dichiara Francesca Mendozzi, Presidente della Fondazione Carlo Mendozzi. “La Fondazione ha creato questo premio per riconoscere e sostenere proprio queste storie. Persone che hanno saputo costruire il proprio percorso attraverso il talento, la determinazione e la forza delle proprie idee. Il nostro obiettivo è accompagnare la crescita di una nuova generazione di imprenditori, mantenendo vivi i valori che hanno caratterizzato la figura di nostro padre, Carlo Mendozzi, proiettandoli verso il futuro, non solo con un contributo materiale, ma col nostro sostegno morale. Crediamo che investire nei giovani significhi investire nello sviluppo e nell’innovazione dell’intero comparto della gelateria e della pasticceria”.