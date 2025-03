Salerno: al via il festival della consapevolezza sull’Endometriosi 2025 | VIDEO

Un evento per sensibilizzazione ma anche per favorire la ricerca. È tutto pronto a Salerno per la “EndoWeekExperience25”, il Festival della Consapevolezza sull’Endometriosi, che si terrà dal 28 al 30 marzo.

Un appuntamento organizzato dall’Associazione Lotta Italiana per la consapevolezza sull’Endometriosi Endomarch Team Italy – A.L.I.C.E. ODV Endomarch Team Italy- e Endogenesi, e sostenuto dalla vicesindaca del Comune di Salerno, Paky Memoli. La manifestazione vedrà i più grandi esperti del panorama italiano, e non solo, nella diagnosi e nel trattamento della patologia, pazienti, associazioni, istituzioni e aziende, partecipare ad una serie di eventi il cui obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica, informare e promuovere la prevenzione e il benessere rispetto a una patologia dal forte impatto sociale, tanto diffusa ma non altrettanto conosciuta.

In occasione della Giornata mondiale dell’endometriosi, il 28 marzo, inoltre, Palazzo di Città verrà illuminato di giallo.