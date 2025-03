Salerno, al Teatro Augusteo “Percorsi di legalità, in scena con la Polizia di Stato” | VIDEO

Un vero e proprio spettacolo teatrale itinerante e interattivo dedicato agli studenti, che verrà replicato in altre città (Arezzo, Brescia, Roma, Asti e Bari), e che affronta in senso ampio e multidisciplinare le tematiche legate alla legalità, intesa come rispetto dei diritti e delle regole di convivenza civile.

La giornata al teatro Augusteo

Si è tenuto questa mattina, presso il teatro Augusteo di Salerno, l’evento “Percorsi di legalità, in scena con la Polizia di Stato”, che ha visto in prima linea gli studenti di 10 istituti della città. Un’iniziativa che unisce istituzioni, scuole e forze dell’ordine e che ha visto i giovani trasformarsi da spettatori a protagonisti per confrontarsi attivamente su tematiche cruciali, quali violenza di genere e rispetto delle differenze, Sicurezza stradale e mobilità responsabile, Sicurezza informatica e rischi del digitale, Bullismo e cyberbullismo, Sport come veicolo di inclusione e rispetto delle regole.

“Sostenere questo progetto – ha dichiarato Cono Federico, Direttore Generale di Banca Monte Pruno – rappresenta per noi un investimento concreto nel futuro delle nuove generazioni. Come banca cooperativa, crediamo che la legalità si costruisca attraverso l’educazione e la condivisione di valori. Siamo sempre più convinti che investire nella cultura della legalità significa costruire le fondamenta di una società più giusta e coesa”.

“Oggi abbiamo voluto con noi i futuri protagonisti di questa provincia. – Ha spiegato il questore di Salerno Giancarlo Conticchio – Attraverso una rappresentazione teatrale, vogliamo far partecipare gli studenti negli eventi che quotidianamente vengono affrontati. Daremo loro delle pillole di sicurezza, degli strumenti, per poter vivere e convivere in serenità, abbattendo ogni forma di discriminazione”.