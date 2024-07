Salerno-Aeroporto: polemica sul costo del taxi, la risposta del sindaco

Cinquanta euro per i taxi che collegano piazza della Concordia all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi, è polemica sul costo del trasferimento che, in alcuni casi, come segnalato da alcuni utenti, sarebbe anche maggiore del costo del biglietto del volo. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ricordando che la questione non è di competenza comunale, ha risposto alle critiche sulla tariffa sottolineando la volontà di un confronto con il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri per verificare se ci siano le condizioni per calmierare il prezzo del servizio.

Tuttavia, ha ricordato che esistono alternative per il collegamento allo scalo: come le navette di Busitalia, che funzionano perfettamente. La speranza, inoltre, è di poter veder realizzato quanto prima io prolungamento della metropolitana fino al “Salerno-Costa d’Amalfi”.

Dall’11 luglio 2024 è stato, infatti, attivato un servizio di collegamento via autobus tra la stazione ferroviaria di Salerno e l’aeroporto, il Salerno Airlink, gestito da Busitalia Campania, con 26 corse settimanali.