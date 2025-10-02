Salerno, 9 lavoratori forestali licenziati dopo 20 anni di precariato: sindacati denunciano la Provincia

Le OO.SS. di categoria FAI-CISL, FLAI-CIGL e UILA UIL di Salerno denunciano ciò che sta accadendo ai 9 lavoratori forestali a tempo determinato dipendenti dell’Ente Provincia Salerno. Dopo 20 anni di precariato, svolgendo un massimo di 156 giornate annue, quest’anno grazie alla Regione Campania che ha dato la possibilità agli Enti delegati (Comunità Montana – Provincia) di stabilizzare a tempo indeterminato tutti i lavoratori forestali.

La denuncia

La Provincia di Salerno anziché avviare il percorso di stabilizzazione ha deciso di mandare a casa questi 9 lavoratori forestali storici. Mandati a casa dopo aver lavorato soltanto 78 giorni. Siamo arrabbiati e delusi dall’ atteggiamento della Provincia di Salerno, non sono stati capaci di fare la dovuta progettazione in materia di bonifica montana e la loro incompetenza la devono pagare i più deboli cioè i lavoratori con le loro famiglie.

C’è grande amarezza perché in altri Enti Delegati abbiamo avviato e concluso il processo di stabilizzazione di circa 1.300 lavoratori forestali in Campania. Mentre, prendiamo atto oggi della scelta della Provincia di Salerno di interrompere senza indugi i rapporti di lavoro venendo meno anche alla garanzia prevista dal contratto nazionale di lavoro che della stessa Regione Campania delle minime 156 giornate annue che dovevano svolgere i forestali a tempo determinato. Così come registriamo, la latitanza del Presidente della Provincia di Salerno seppur coinvolto della vicenda mesi fa, non si è fatto più sentire e vedere. In questi mesi passati abbiamo tenuto costantemente aggiornata della vicenda la Prefettura di Salerno.

Le Organizzazioni Sindacali hanno proclamato dall’ 1° ottobre un’assemblea permanente presso il palazzo Sant’Agostino sede della Provincia di Salerno, inoltre fanno sapere di aver immediatamente interessato l’Assessore Regionale Agricoltura On. le Nicola Caputo, chiedendo la convocazione urgente delle parti, nell’occasione chiederemo l’immediata riassunzione dei 9 operai ingiustamente licenziati.