Salerno, 37esimo sbarco in città: in arrivo 41 migranti, 28 sono minori. Parla il Prefetto Francesco Esposito

Salerno torna porto sicuro e si prepara ad accogliere il 37esimo sbarco in città. È atteso per domani, intorno alle 13, l’arrivo della nave ONG Solidaire. Presso il molo Manfredi saranno accolti 41 migranti, e di questi, più della metà, saranno minori non accompagnati. Dovrebbero essere circa 28, infatti, i minori che adesso si trovano a bordo della nave.

Lo sbarco

Le persone tratte in salvo provengono principalmente da Gambia, Guinea Bissau, Siria, Sierra Leone e Senegal, e sarebbero stati soccorsi a circa 45 miglia dalla costa libica di Tajoura. La macchina organizzativa e dell’accoglienza si è già mobilitata, predisponendo tutte le misure necessarie per gestire l’arrivo in sicurezza. Il tavolo tecnico, come di consueto, è coordinato dal Prefetto Francesco Esposito.

“Abbiamo verificato tutti quelli che sono i servizi che dovranno essere predisposti per accogliere le persone, sia in una prima fase sia in una seconda. Resteranno tutte in Campania, in modo tale che non dovranno essere esposte a ulteriori spostamenti lungo il territorio nazionale”, ha commentato il prefetto Esposito a margine di un’evento tenutosi questa mattina in città. Massima attenzione sarà dedicata ai minori non accompagnati. “Saremo pronti sulla banchina a offrire i nostri servizi e per attenuare il dolore di questi transiti”, il commento del sindaco Vincenzo Napoli.