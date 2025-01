Salerno: 2025 nel segno della continuità per il prefetto Francesco Esposito, tra dialogo e collaborazione

Un anno che si apre nel segno della continuità per il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, che nel tracciare un bilancio del 2024 che anche indicato quelle che sono le prossime “sfide”, o meglio obiettivi da portare avanti. Il confronto tra le istituzioni e i cittadini è stato l’elemento fondante dei tanti risultati raggiunti, dai tanti protocolli siglati, come quello con farmacisti e tabaccai per cercare di arginare il fenomeno dei furti, a quello di protezione e prevenzione per minori stranieri non accompagnati, il tavolo sul caporalato e il piano sicurezza per l’aeroporto.

Il bilancio

Massimo è stato l’impegno per organizzare gli sbarchi, garantire sicurezza stradale, contrastare la violenza di genere e prevenire, anche, la dispersione scolastica, con Salerno che, come provincia Campana, che registra il tasso più basso per quanto riguarda le scuole superiori.

Gli obiettivi

Un lungo bilancio che corrisponde quasi interamente al suo incarico, iniziato ad ottobre 2023, e che continuerà sull’onda di quanto è stato fatto con un focus particolare anche sui finanziamenti che riguardano PNRR, progetti di prevenzione truffe, in particolare contro gli anziani, dissesto idrogeologico, misure di videosorveglianza e contro l’abuso di sostanze stupefacenti ed il disagio giovanile. Non mancherà l’impegno a garantire ancora maggiore sicurezza nei pronto soccorso e nei luoghi maggiormente esposti al rischio violenze e aggressioni. Dialogo, rete, sociale, saranno le parole chiave di questo 2025.