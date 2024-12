Salernitana Women: sconfitta in Coppa Italia con il Villaricca

La Salernitana Women saluta la Coppa Italia. Le granata, nonostante una buona prestazione, cadono per 2-0 al “Vallefuoco” di Mugnano (Na) contro il Villaricca.

Salernitana Women sconfitta dal Villaricca

Le padrone di casa in avvio ci provano con un paio di calci piazzati che però non impensieriscono particolarmente Giliberti mentre per la Salernitana, al 10’, è Donnarumma a calciare dalla distanza mandando, però, sul fondo come succede a Ricciardi sul fronte opposto al quarto d’ora. Al 18’. però. il Villaricca passa in vantaggio con una ripartenza di Illano che taglia la difesa granata prima di superare con un tocco morbido Giliberti. La Salernitana si rivede con Cucciniello al 27’ che tira in diagonale spedendo, da posizione defilata, la palla di un metro alla destra di Balbi. Al 35’, invece, bella ripartenza delle locali: Conti, da buona posizione, non inquadra i pali granata. La Salernitana risponde al 39’ ancora sul binario sinistro con Cucciniello che converge verso il centro e di destro non mette la giusta precisione al momento della battuta a rete.

Nella ripresa il Villaricca cerca di prendere in mano il pallino del match in avvio mentre per le granata è la solita Cucciniello, al 7’, a presentarsi ai 20 metri prima di mandare di pochissimo alla sinistra di Balbi.

Salernitana ad un passo dal pari al 10’ con una doppia occasione: Tulimieri porta palla sino al limite dell’area dove la sfera arriva a Donnarumma che trova però il guizzo provvidenziale di Balbi con Genovese sulla respinta a botta sicura a vedere il suo tiro allontanato a pochi passi dalla linea da Avolio. Il Villaricca risponde, invece, con un paio di calci piazzati insidiosi che però non sorprendono la retroguardia ospite. Al 23’ le locali trovano il raddoppio dopo un’azione prolungata con Ricciardi che da 20 metri insacca all’angolino sinistro difeso da Giliberti per il 2-0 che al 35’ chiude di pugno sulla punizione di Bottone. Al 37’ è Buechel a cercare il gol dalla lunga distanza cercando un pallonetto che chiama agli straordinari Balbi, costretta al colpo di reni per chiudere in angolo. Nel finale altra punizione per la Salernitana che con Falivene però non inquadra lo specchio. Termina cosi 2-0 per il Villaricca.