Salernitana Women: pareggio in trasferta per le granata

Riparte dal ‘Vallefuoco’ di Mugnano il campionato della Salernitana Women che, nell’anticipo delle 12:00 del tredicesimo turno del girone C di Serie C, era di scena in trasferta per la prima gara del 2025. Termina 1-1 una buona gara con le granata in rete nel finale con De Lucia.

Partenza positiva delle ragazze di coach De Risi che cercano di stazionare nella metà campo avversaria senza trovare, però, la via della porta: al 10’ opportunità per le ospiti con la torsione di Buechel che termina sul fondo. L’americana si rende pericolosa anche al quarto d’ora quando mette una palla pericolosa in area con Balbi ad anticipare Olivieri mentre al 22’ Colonnese invoca un rigore ma il direttore di gara lascia correre. Con il passare dei minuti il copione non cambia con la Salernitana ad avere il pallino del gioco: al 29’ Cuomo dal limite cerca un diagonale basso che Balbi allontana in tuffo mentre al 33’ la punizione di Olivieri, dai 20 metri, termina di poco alta. La prima frazione termina cosi senza reti.

Ad inizio ripresa, però, il Villaricca, al primo vero tentativo, passa in vantaggio sugli sviluppi di un corner: Schettino nel cuore dell’area calcia vanificando il tuffo di Pascale per il momentaneo 1-0. Le granata provano a reagire ma poco dopo il quarto d’ora Klay, dalla lunga distanza, non va lontanissima dai pali ospiti.

La Salernitana prova, cosi, ad alzare il baricentro della squadra: al 27’ punizione velenosa di Falivene che colpisce il palo alla destra di Balbi sfiorando il pareggio. Il Villaricca, dal canto suo, non sta guardare e si rende ancora pericoloso sugli sviluppi di un corner con Schettino che mette di poco al lato. Le ragazze di coach De Risi nel finale si scoprono alla ricerca del pari ma in contropiede è Bottone a cercare la porta granata mandando sul fondo da buona posizione mentre per le ospiti è De Lucia, nel recupero, a trovare attenta Balbi. Il laterale ci prova ancora in maniera vincente a pochi secondi dal triplice fischio con un pallonetto che trova il portiere del Villaricca fuori dei pali: termina cosi 1-1.