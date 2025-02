Salernitana Women: battuto in trasferta il Matera

Successo importante della Salernitana che supera per 1-0 il Matera e si prende la quinta piazza del girone C di Serie C.

Primo tempo

Al ‘Paip’ buona partenza delle granata che in avvio non inquadrano la porta ospite con Colonnese e Cuomo come succede a Buechel al 12’. Il Matera si vede al quarto d’ora con un tiro dalla distanza di Fanelli, controllato agevolmente da Pascale mentre Donzo al 21’, in posizione defilata, si allunga troppo la palla non controllando a dovere davanti all’estremo difensore granata. Le ospiti, sotto una pioggia battente, si rivedono al 23’ con Sabatino che dalla distanza trova attenta Koota come capita sul fronte opposto a Paparella che, al 32, non inganna Pascale da fuori area. Nel finale di frazione è Falivene a cercare la porta lucana ma il destro della centrocampista termina di poco alto.

La ripresa

In avvio di ripresa al 4’ Scaramella, dal limite, manda sopra la traversa mentre le ospiti si vedono con un paio di calci piazzati. Deve metterci i pugni, invece, Pascale al quarto d’ora quando l’estremo difensore mette in angolo un tiro defilato di Donzo. Al 18’ però la Salernitana passa: la palla arriva Buechel: l’americana si accentra e pesca l’angolino alto più lontano che vale il momentaneo 1-0.

La gara resta in equilibrio anche dopo il vantaggio con due squadre a sfidarsi a viso aperto. Alla mezzora è Falivene a trovare attento l’estremo difensore lucano da lontano mentre sul fronte opposto la solita Donzo prova a mettere in apprensione il reparto difensivo granata. Al 37’ invece Pascale è prodigiosa a sventare un’azione prolungata dal Matera lasciando le sue avanti di una rete, mentre poco dopo è il legno a salvare la Salernitana. Termina cosi 1-0, le ragazze di coach De Risi si prendono la quinta piazza superando proprio il Matera.