Salernitana, ufficializzati Breda e Valentini: out Petrachi

Giornata di rivoluzione in casa Salernitana. La società granata comunica di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo, Gianluca Petrachi: “A lui un ringraziamento per il lavoro svolto” .

Il sostituto

La società granata, in piena lotta per non retrocedere in Serie B, ha già ufficializzato il nuovo volto dirigenziale. Si tratta di Marco Valentini che ha firmato con la Salernitana un contratto fino al 30 giugno 2025.

A lui ora il compito di costruire una rosa di qualità e spessore che possa riuscire a superare il delicato momento che il club sta attraversando, sia a livello societario che in termini di risultati in campo. I granata sono penultimi in classifica con solo 18 punti conquistati, avanti solo al Cosenza fanalino di coda.

Il nuovo tecnico

Contestualmente la Salernitana comunica di aver affidato il ruolo di allenatore a Roberto Breda che torna sulla panchina dei granata dopo anni. Il tecnico sarà accompagnato dai collaboratori Vincenzo Melidona (allenatore in seconda) e Donatello Matarangolo (preparatore atletico).