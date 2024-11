Salernitana, salta la panchina di Martuscello: pronto il ritorno di Colantuono

È terminata l’esperienza alla guida della Salernitana per Giovanni Martuscello. Gli ultimi deludenti risultati hanno portato alla scelta della società granata che ha saluto il tecnico con un comunicato

L’esonero

Questa la nota della società: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il signor Giovanni Martusciello. Il club ringrazia sinceramente il tecnico per l’impegno, la professionalità, la dedizione quotidiana e l’attaccamento dimostrati fin dall’inizio della sua esperienza al servizio della causa. A mister Martusciello vanno gli auguri di un futuro professionale ricco di soddisfazioni”.

Torna Colantuono

Nel frattempo, dopo l’esonero di Martuscello, sarà Stefano Colantuono a cercare di riportare in alto la Salernitana in Serie B. L’allenatore, infatti, è già sotto contratto dal giugno del 2024 con il ruolo di direttore tecnico. Attesa per il comunicato ufficiale.