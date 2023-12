Salernitana – Milan, De Rosa: «Ad un passo dall’impresa». E presenta la Poseidon a Maurizio Milan

«Siamo andati ad un passo dall’impresa con cuore, testa e passione. Solo un pizzico di fortuna in più non avrebbe certo guastato». Queste le parole di Domenico De Rosa, Ceo di Smet che venerdì sera era presente sugli spalti della tribuna dello stadio Arechi in occasione della gara tra la Salernitana ed il Milan. Una partita che gli ospiti hanno pareggiato solo nel finale e che «la Salernitana avrebbe meritato di vincere per le occasioni create e la determinazione messa in campo – continua De Rosa – abbiamo visto una bellissima partita e, soprattutto, una bellissima Salernitana». D’altra parte, lo stesso De Rosa, pochi giorni fa aveva ammesso di credere fortemente nella salvezza in serie A della squadra del presidente Danilo Iervolino.

In occasione della partita, De Rosa ha consegnato a Maurizio Milan, amministratore delegato della Salernitana, una spilla della Poseidon, squadra di Capaccio Paestum che milita in Prima Categoria a cui il Ceo di Smet è molto legato. Un avvicinamento, quello tra De Rosa e la Poseidon, nato soprattutto nell’ottica di promuovere il calcio locale, la scuola calcio della Poseidon e i giovani che gravitano intorno al club. Nel corso dell’incontro, avvenuto nella lounge dell’Arechi, De Rosa ha introdotto la Poseidon a Milan, avviando anche una possibilità di future collaborazioni tra i granata e la società di Paestum.

De Rosa, che ha seguito la gara tra Salernitana e Milan insieme a Gennaro Crescenzo di Banca Sella – una presenza fissa allo stadio Arechi – e al maesto Sal De Riso, ha ricordato come la gara di venerdì sia andata in modo molto simile ad un’altra partita tra le due squadre all’Arechi. Quella del 19 febbraio 2022, quando il Milan, passato inizialmente in vantaggio e ribaltato dalla Salernitana, pareggiò nel finale, fissando il punteggio sul 2-2 finale.