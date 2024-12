Salernitana Femminile: trasferta in Coppa Italia con l’Irpinia

La Salernitana Femminile 1970 si avvicina al ritorno in campo dopo il turno di sosta in campionato. La nona giornata del girone D di Serie B lascia le granata in piena zona play-off a tre punti dal secondo posto. Sulla chiusura del girone d’andata coach Vincenzo Orrico ha sottolineato:

“L’ultima giornata ha confermato, come le altre, che giochiamo un campionato livellato verso l’alto. Siamo in un girone imprevedibile dove non ci sono partite scontate, ma partite che vanno affrontate tutte allo stesso modo con intensità e la giusta attenzione”.

Il tecnico granata ha poi continuato:

“Siamo reduci dalla sosta che è servita per mettere un po’ di benzina nelle gambe e per continuare ad allenarci al meglio”.

Domenica, invece, si scende sul parquet dell’Irpinia alle ore 16:00. Esordio in Coppa Italia per la Salernitana con la trasferta contro l’unica squadra che nel raggruppamento D ha sempre vinto, sia nelle prime otto gare di campionato che nel primo turno di Coppa. Sulla sfida alle porte Orrico evidenzia:

“In campionato le abbiamo affrontate e, seppur perdendo, uscimmo da quella gara con un’ottima prestazione. Ora c’è la curiosità di riaffacciarsi contro quelle che si sono meritate la palma di campionesse d’inverno nel gruppo”.

Salernitana, quindi, che cercherà di fare una bella prestazione nella trasferta di Ariano Irpino:

“Sappiamo quali sono le nostre doti e quale partita vogliamo fare- C’è voglia di andarci a misurare contro l’Irpinia”..

Le avversarie di giornata sono guidate da mister Iamunno che sta condividendo, per il secondo anno di fila, con coach Orrico l’esperienza con la Rappresentativa Campania di calcio a 5 femminile che parteciperà nel 2025 al Torneo delle Regioni.

“Con Enzo Iamunno -aggiunge Orrico– ha un bellissimo rapporto. C’è stata qualche frecciatina simpatica che ci siamo scambiati. Affrontare un tecnico preparato come lui è sempre un banco di prova importante”.

Orrico chiude, poi, affermando:

“Per me lui, reduce da un annata di Serie A, è un allenatore di indubbie doti. Domenica sarà una gara sentita non solo dalle ragazze ma anche da me. Non vedo l’ora di vivere questa giornata”.