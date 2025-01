Salernitana Femminile: Razza regala i tre punti alle granata di coach Orrico

Nona uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro il Lady Mondragone: termina 1-0 una bella partita giocata davanti un pubblico numerosissimo. Una gara equilibrata, con le locali fermate dai pali, vede la rete decisiva di Razza arrivare nella ripresa.

Una vittoria convincente, cosi, porta in classifica al terzo posto in solitaria a quota 16 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.

La sfida del decimo turno del gruppo D di Serie B, il primo del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Fiengo, Ambrosino, Ponticiello e Razza come elementi di movimento.

Salernitana Femminile 1970-Lady Mondragone: la gara

Buon avvio di marca granata con le padrone di casa a rendersi pericolose dalle parti di Arciello: al 2′ opportunità per Razza mentre al 4′ è il palo a negare a Fiengo la rete. Al 10′, poi, il diagonale di Lisanti termina sul fondo.

Un giro di lancette dopo, a distanza di pochi secondi, Rapuano e Giugliano non vanno lontano dal vantaggio come capita a Cretella sul fronte opposto.

Il Mondragone si rivede all’ottavo con una punizione di D’Angelo, sul fondo di mezzo metro, mentre Petrillo trova attenta Di Giacomo poco dopo. Le ragazze di coach Orrico al 6′, invece, per due volte ci provano con Rapuano che regala l’illusione del gol poi di testa non indirizza come vorrebbe da buona posizione. La gara si accende ed il Mondragone per due volte cerca la via dei pali di Di Giacomo con D’Angelo mentre Fiengo, sul lato opposto, colpisce la traversa dopo una ripartenza di Ambrosino.

La sfida scivola, su ritmi vibranti, sino a 2′ dalla fine quando Razza chiama in causa Arciello mentre l’ultima occasione della prima frazione è per le ospiti con Di Giacomo a chiudere in corner.

La ripresa

La ripresa vede subito D’Angelo calciare due volte dalle parti di Di Giacomo mentre Ambrosino e Razza mettono sul fondo dall’altra parte del campo. La Salernitana preme sull’acceleratore e viene premiata al 4′: un’azione prolungata vede la palla finire dalle parti di Razza che da pochi passi accompagna la palla in rete.

Le granata, rinvigorite, calciano al porta al 6′ con Lisanti mentre al 7′ Ponticiello colpisce la traversa dopo una bella ripartenza.

Occasionissime per la squadra di casa al 10′ con una discesa di Giugliano che sfiora il raddoppio e Rapuano a colpire l’ennesimo palo di giornata per le granata. Le locali cercano il raddoppio in due occasioni ancora con Rapuano ma Arciello fa buona guardia come capita al tiro di Fiengo, largo, al 14′.

Fierro, subentrata all’acciaccata Di Giacomo, ci mette i pugni, invece, al 15′ su Petrillo come capita ad Arciello, dall’altra parte, su Rapuano. Nel mezzo una bella giocata di Di Filippo vede lo stop volante della calcettista del Mondragone spegnersi al lato.

D’Angelo, a 4′ dal termine, manda ancora alto mentre Ambrosino alla sinistra di Arciello. A 3′, poi, il Mondragone inserisce il quinto di movimento ma è Fiengo a cercare la porta avversaria senza fortuna. A 45 secondi dal gong l’ultima emozione del match con Pisani a calciare largo: termina cosi 1-0 per la Salernitana Femminile.



Il tabellino

Salernitana Femminile 1970-Lady Mondragone 1-0 (0-0 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Fierro, Rapuano, Ponticiello, Fiengo, Di Giacomo, Sakamoto, Ambrosino, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Lady Mondragone: Arciello, Petrillo, Cappabianca, Tirozzi, Campoli, Di Filippo, Cretella, Pisani, D’Angelo, Pragliola. All: Breglia

Reti St Razza

Arbitri: Cortese-Granata Crono: Montella