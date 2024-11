Salernitana Femminile: passo falso con l’Irpinia

Quinta uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta contro l’Irpinia: finisce 3-0 un match che premia le padrone di casa. La sconfitta, cosi, lascia in classifica a quota 7 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne. La sfida del quinto turno del girone D di Serie B, disputata al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino, vede opposte la Salernitana reduce dal passo falso interno con il Levante Caprarica e l’Irpinia arrivata alla gara dal successo esterno con il Reggio Sc. Mister Orrico si affida dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Ambrosino come elementi di movimento.

Futsal Irpinia-Salernitana Femminile 1970: la gara

Match equilibrato in avvio con azioni da ambo i lati: per l’Irpinia sono Braccia e Aresu a provarci dalla distanza mentre per la Salernitana Ponticiello e Ambrosino nono inquadrano la porta difesa da Iariccio. Occasionissima al minuto numero 11 per le granata: Razza serve Rapuano che calcia su Iariccio tempestiva in uscita. Un minuto dopo è Moreira, sul fronte opposto, a siglare il vantaggio per le locali, dopo una bella occasione sul settore destro. Poco Irpinia vicina al raddoppio ma Di Giacomo chiude su Braccia mentre al 16′ blocca una girata di Politi. Meno di un minuto dopo bella ripartenza delle ospiti con Sakamoto che serve Rapuano meglio piazzata che però non impatta al meglio da buona posizione. L’ultima opportunità è ancora per le ospiti che con Rapuano mettono di poco al lato su una rimessa laterale.

La ripresa

Ad inizio ripresa Sakamoto schiaccia troppo il suo destro mentre sul fronte opposto Moreira sbaglia da buona posizione. La Salernitana ci riprova al 5′ con una bella azione che trova Razza, al centro dell’area, che manca di poco l’aggancio da pochi passi dalla porta avversaria. L’Irpinia, però, non demorde e Sabatino e Moreira non trovano il bersaglio grosso. Al 7′, invece, Rapuano cerca gloria su calcio piazzato mandando fuori il suo destro mentre Braccia dall’altra parte del campo al 10′ trova Di Giacomo pronta all’intervento. Al 12′, poi, Sabatino manda di poco sul fondo mentre la Salernitana ci riprova al 13′ con Lisanti, con Iariccio brava a bloccare un tiro basso. Al 14′, però, Sabatino firma il raddoppio con un diagonale chirurgico che non lascia scampo a Di Giacomo.La Salernitana inserisce il quinto di movimento alla ricerca di riaprire i giochi ma è Aresu a firmare il tris, dopo una bella palla recuperata, ad un minuto dalla fine.

Il tabellino

Futsal Irpinia-Salernitana Femminile 1970 3-0 (1-0 p.t.)

Futsal Irpinia: Cetrullo, Braccia, Aresu, Sabatino, Politi, Moreira, Pugliese, Malfetano, Iariccio, Gaeta, Napoli, Sommese. All. Iamunno

Salernitana Femminile 1970: Fierro, Rapuano, Ambrosino, Ponticiello, Fiengo, Di Giacomo, Sakamoto, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Reti Pt 12′ Moreira St 14′ Sabatino, 19′ Aresu

Arbitri: Esposito-Chirico Crono: De Girolamo