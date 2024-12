Salernitana Femminile: non basta Rapuano alle granata

Inizia con una sconfitta il cammino in Coppa Italia per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in trasferta, nel girone F della manifestazione riservata alle squadre di Serie B di futsal femminile, contro l’Irpinia.

Termina 3-1 una gara giocata a viso aperto dalle due squadre con tre palle inattive a condannare la Salernitana che pareggia momentaneamente i conti con Rapuano.

Mister Orrico si affida dal primo minuto a Fierro tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Ambrosino come elementi di movimento.

Futsal Irpinia-Salernitana Femminile 1970: la gara

A provarci per prima è Ambrosino che dopo un minuto manda di poco al lato. A sbloccare la gara sono, invece, le padrone di casa che passano in vantaggio al 4′ dal dischetto con Braccia che, su una massima punizione comandata dai direttori di gara, insacca con un tiro alto e centrale che trafigge Fierro. La Salernitana non si scompone: nemmeno il tempo di mettere la palla al centro e il pari arriva grazie ad un tiro di Rapuano che, su un’indecisione della retroguardia locale, infila Iarriccio per il momentaneo pari.

La gara continua con un’occasione per parte: prima Sabatino poi Rapuano non inquadrano però la porta.

Le granata al 7′ si rifanno vedere con Giugliano con Sabatino che invece viene chiusa da Fierro in corner: l’estremo difensore può poco, invece, al 10′ su uno schema da punizione con Braccia che trova la traiettoria giusta che vale il nuovo sorpasso. La sfida si ripete un giro di lancette dopo con l’uscita del portiere granata che chiude in spaccata sulla girata della calcettista irpina. Al 14′ ci riprova la Salernitana che sul lato sinistro vede Lisanti servire Ambrosino che da buona posizione chiama al guizzo decisivo Iarricco mentre sul fronte opposto Politi trova attenta Fierro su un tiro dalla lunga distanza. Al 18′, invece, Pugliese crea scompiglio nella difesa granata con Razza a chiudere sulla linea allontanando la minaccia mentre poco dopo Fierro concede solo l’angolo a Moreira.

La ripresa

La seconda frazione si riapre al 3′ con Ponticiello a servire Rapuano che da posizione defilata trova la chiusura in angolo di Iarriccio. La gara scivola via sino al 10′, senza particolari patemi, quando Sabatino su schema da corner trova attenta Fierro mentre, poco dopo, Sakamoto pesca Rapuano sul lato opposto con Iarriccio a murare sul destro della 3 granata. L’Irpinia, invece, trova il tris sempre da calcio piazzato con Politi che dopo un angolo firma il 3-1 per le locali.

Al 13′, invece, Razza recupera palla e sulla ripartenza incrocia troppo il suo destro che termina largo come la girata di Moreira al 16′. Un minuto dopo Malfetano, in campo al posto dell’acciaccata Iarriccio, chiude all’ultimo momento sulla girata ravvicinata di Rapuano. Nel finale, con l’Irpinia a quota 5 falli, la Salernitana cerca il tutto per tutto con il portiere di movimento ma il risultato non cambia. Finisce cosi per 3-1.

Il tabellino

Irpinia-Salernitana Femminile 1970 3-1 (2-1 p.t.)

Futsal Irpinia: Iariccio, Moreira, Aresu, Sabatino, Braccia, Napoli, Sommese, Politi, Pugliese, Cetrullo, Malfetano, Gaeta All: Iamunno

Salernitana Femminile 1970: Fierro, Rapuano, Ponticiello, Fiengo, Di Giacomo, Sakamoto, Ambrosino, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Reti Pt 4′ Braccia rig, 5′ Rapuano, 11′ Braccia

St 12′ Politi

Arbitri:Simone-De Cristofaro Crono: Scarano