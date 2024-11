Salernitana Femminile: le granata cedono di misura al Caprarica

Quarta uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro il Levante Caprarica: finisce 4-5 un match che premia le ospiti dopo un’incrocio vibrante sino all’ultimo secondo. La sconfitta, cosi, fa restare in classifica a quota 7 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.

La sfida del quarto turno del girone D di Serie B, disputata al Palazzetto dello Sporti di Pontecagnano, vede opposte la Salernitana reduce dal successo esterno con il Team Scaletta ed il Levante Caprarica reduce dal pari interno con il Reggio Sc.

Mister Orrico si affida dal primo minuto a Fierro tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento.

Salernitana Femminile 1970-Levante Caprarica: la gara

La Salernitana parte subito forte e al 1′ Rapuano ha un’occasione che la vede chiusa sul più bello al momento della battuta sotto porta. La numero 3 granata ci riprovano al 4′ mancando di poco il bersaglio grosso. Sul fronte opposto Fierro, invece, è chiamata due volte all’intervento prima su Doria e poi su Privitera.

La Salernitana si rivede, invece, al 5′ con il diagonale di Ponticiello, di un nulla sul fondo, e con la girata di Lisanti al 7′, controllata dal portiere ospite. La Salernitana passa all’ottavo con Lisanti che da pochi passi resta fredda per capitalizzare al massimo l’assist delizioso di Ponticiello.

Il Caprarica non demorde e trova il pari con Pampo, brava a trovare il varco giusto, al 9′.

Al 13′ Rapuano e Ponticiello, in sforbiciata, ci riprovano nel giro di pochi secondi senza trovare però la porta di Lazzari. Un minuto dopo, in fotocopia al vantaggio, Ponticiello serve una palla invitante nel mezzo che Romano gira oltre la linea di porta in mischia.

Le padrone di casa si rivedono al 16′ con una punizione di Rapuano deviata da Lazzari mentre un minuto dopo Ambrosino alza di poco sopra la traversa da buona posizione.

La ripresa

In avvio di ripresa subito Salernitana pericolosa con Rapuano che apre troppo il suo destro mentre sul fronte opposto Amanda trova pronta Fierro in due occasioni.

Il Caprarica trova il pari al 5′ con Amanda che riceve un bel pallone proveniente dalla destra che vale il 2-2.

La Salernitana ci crede e all’ottavo ripassa in vantaggio con una bella giocata di Rapuano, che tiene palla e si gira in maniera vincente all’interno dell’area.

Nemmeno un minuto e le granata trovano il massimo vantaggio con un tiro di prima intenzione di Ponticiello, che buca Lazzari.

Fierro, poi, chiude per due volte la saracinesca sui tentativi di Privitera lasciando sul doppio vantaggio le ragazze di coach Orrico.

L’estremo difensore però non può nulla al 12′ quando l’avanti delle pugliesi accorcia le distanze con un tiro basso. Al 14′, poi, il Caprarica trova il pari sugli sviluppi di un corner con la solita Amanda che devia a due passi da Fierro.

Un match dalle mille emozioni vede azioni da ambo le parti con Rapuano a prendere il palo da un lato e Privitera a portare avanti il Caprarica sull’altro.

Nel finale la Salernitana inserisce il portiere di movimento, ultima opportunità per Romano ma il parziale non cambia.

Il tabellino

Salernitana Femminile 1970-Levante Caprarica 4-5 (2-1 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Fierro, Rapuano, Ambrosino, Ponticiello, Fiengo, Di Giacomo, Sakamoto, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Levante Caprarica: Campilungo, Primitivo, De Carlo, Mendes, Doria, Sevilla, Gaetani, Pampo, Privitera, Cucurachi, De Souza, Lazzari. All: Campanile

Reti Pt 8′ Lisanti, 9′ Pampo, 13′ Romano

St 5′ Amanda, 8′ Rapuano, 9′ Ponticiello, 12′ Privitera, 14′ Amanda, 17′ Privitera

Arbitri: Cagno-Maione Crono: Avagliano