Salernitana Femminile in finale, Orrico: “Vogliamo continuare a sognare” | VIDEO

La Salernitana Femminile ha battuto il Mondragone per 7-3 nella semifinale play-off valida per il girone D di Serie B. Nel post gara Vincenzo Orrico tecnico delle granata non ha nascosto il suo gradimento per il match sfornato dalle sue ragazze sottolineando: “Dopo una prestazione del genere, e un risultato del genere, posso che essere solo che soddisfatto. Il primo tempo per me è stato un primo tempo da grande squadra, da squadra che veramente gioca un futsal di un certo tipo con un’abnegazione fuori dal comune”.

Le dichiarazioni

Orrico ha poi aggiunto: “Nel secondo tempo loro sono uscite di più perché dovevano riprendere la partita, noi abbiamo retto botta, gestito il risultato e allungato quando andava allungata la partita. Posso fare solo che complimenti dopo questo risultato che resta storico per la Salernitana”.

La squadra capeggiata dal patron Pizzicara raggiunge, infatti, per la prima volta la finale play-off del girone contro un avversario di valore come evidenzia Orrico: “Sapevamo la forza del Mondragone, che ha fatto davvero una grande stagione, grazia a tante calcettiste di spessore. Noi siamo state brave ad entrare con quella ferocia da squadra che voleva andare avanti, che vuole continuare a sognare”.

L’allenatore poi conclude: “La gara è stata vera sino alla fine. Usciamo con qualche calcettista malconcia che recupererà sicuramente nei prossimi giorni la piena forma. Ora ci godiamo le festività pasquali, poi ci prepareremo per questo premio che ci siamo meritati”.