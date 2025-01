Salernitana Femminile, coach Orrico: “Spero di rivedere la forza del gruppo emersa nella gara di domenica”

La Salernitana Femminile 1970 si avvicina alla prima trasferta del 2025, dopo il bel successo sul Mondragone di domenica scorsa. In casa granata a parlare è stato mister Vincenzo Orrico che ha evidenziato sul momento:

“Siamo tornati al lavoro con il sorriso, dopo aver conquistato tre punti che volevamo, per preparare la trasferta di Catania. La vittoria da continuità alle prestazioni che stavamo facendo”.

Secondo clean sheet stagionale accolto con felicità dallo stesso tecnico che aggiunge:

“La nostra è la seconda miglior difensa del campionato e per la seconda volta in questo torneo non abbiamo presoo gol, questo mi rende felice perchè si vede che curiamo un particolare non da poco in settimana”.

Salernitana reduce da un successo di misura importante come rimarca coach Orrico:

“Domenica ho visto la forza del gruppo. Era una gara che non riuscivamo a sbloccare ma le ragazze non si sono disunite e perse d’animo ma hanno continuato a produrre gioco, bello anche da vedere. Era importante vincere, le prestazioni non sono mai mancate”.

Sulla trasferta siciliana, invece, l’allenatore granata sottolinea:

“Con il Catania non sarà una gara semplice. Personalmente non mi fido mai delle squadre che hanno bisogno di punti e voglia di risollevarsi da una zona critica di classifica. Nelle ultime uscite hanno spesso dimostrato di poter dare filo da torcere a formazioni attrezzate. Allo stesso tempo ho fiducia delle mie ragazze, sarà una partita da giocare con massima attenzione”.