Salernitana Femminile 1970: quinto successo di fila per le granata

Undicesima uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro il Team Scaletta: termina 6-4 una gara ben condotta dalle granata. Salernitana in controllo del match, dopo il vantaggio iniziale ospite, al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano: squalificata Rapuano debutto per le nuove arrivate Carbone e Strisciante. Doppietta per Lisanti, ritorno al gol per Fiengo, Razza e Sakamoto con Palumbo a trovare la prima gioia della stagione.

Una vittoria convincente, cosi, porta in classifica al secondo posto a quota 22 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.

La sfida del dodicesimo turno del gruppo D di Serie B, la terza del girone di ritorno, vede mister Orrico affidarsi dal primo minuto a Carbone tra i pali con Palumbo, Fiengo, Ponticiello e Razza come elementi di movimento.

Salernitana Femminile 1970 – Team Scaletta: la gara

Salernitana che preme in avvio con le girate di Fiengo e Palumbo che non inquadrano i pali di Arrigo mentre sul fronte opposto, al 3′, De Gaetano trova attenta la debuttante Carbone. Al 5′ si rivedono le locali con Ambrosino e Lisanti che chiama in causa Arrigo al 7′, dopo un calcio piazzato. Al 10′ palla buona ancora per Lisanti che costringe Arrigo a superarsi ma a non sbagliare, invece, è lo Scaletta con Firrincieli che al 12′, da posizione vantaggiosa, non lascia scampo a Carbone. La Salernitana cerca la via del pari con un diagonale potente di Fiengo, al 13′, mentre Giugliano chiama alla chiusura in corner Arrigo che può poco, sugli sviluppi dell’angolo, sul tap-in di Fiengo che pareggia i conti. La numero 26′, al 14′, ben servita da Razza non impatta come vorrebbe la sfera che termina di un nulla sul fondo. Arrigo, poi, è superlativa prima su Razza e poi su Fiengo ma può poco sulla conclusione di Sakamoto che vale il sorpasso al 16′. Lisanti, per un fallo di mano in area, sigla subito dopo il tris restando fredda dal dischetto per il 3-1. Arrigo nega il poker, poi, al destro di Palumbo e Carbone, dall’altra parte, chiude lo specchio a Cristiano ma non riesce ad opporsi sulla punizione, deviata, di Pensabene. Nel finale di frazione è Palumbo a riportare sul +2 la Salernitana trovando la prima siglatura stagionale.

La ripresa

In avvio Firrinceli e Marchetta mandando sul fondo mentre Fava vede uscire Carbone con i tempi giusti a chiudere la porta granata. Carbone è brava anche sulla battuta dalla distanza di Pensabene, al 6′. Al 9′ Palumbo, invece, serve a Lisanti un pallone scagliato con potenza di prima intenzione per il 5-2. Cusumano, poi, dalla distanza non sorprende Carbone che al 12′ serve, sulla sponda opposta del campo, Fiengo che gira di poco sul fondo al volo. Lo Scaletta non si da per vinta e, al 14′, Pensabene vede ancora la risposta di piede di Carbone che può poco 5sul tiro ravvicinato di Marchetta al quarto d’ora. La Salernitana si rivede con Palumbo e con Ponticiello, sulla quale chiude Arrigo, con Fiengo poi ad angolare troppo il lancio di Carbone. Nel finale il Team Scaletta si scopre e cerca la porta con Pensabene ma in ripartenza Razza resta lucida e sigla il 6-3 con Cristiano, a pochi secondi dalla fine, a chiudere il match sul 6-4.



Il tabellino

Salernitana Femminile 1970 – Team Scaletta 6-4 (4-2 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Carbone, Strisciante, Ponticiello, Fiengo, Di Giacomo, Sakamoto, Ambrosino, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Team Scaletta: Arrigo, Cristaino, Pensabene, Fama, Cusumano, Arrigo, Segreto, Firrincielli, De Gaetano, Cucinotta, Calabrese, Marchetta. All: Cernuto

Arbitri: Corrado-Arminio Crono: Civillo

Marcatrici: Pt 12′ Firrincieli, 14′ Fiengo, 16′ Sakamoto, 17′ Lisanti rig., 18′ Pensabene, 19’Palumbo

St 9′ Lisanti, 15′ Marchetta, 18′ Razza, 20′ Cristiano