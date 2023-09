Salernitana Femminile 1970: “In ritiro sugli Alburni siamo stati benissimo”

Nei giorni scorsi la Salernitana Femminile 1970, formazione che per il decimo anno di fila parteciperà ad un torneo nazionale di calcio a 5, è stata in ritiro negli Alburni.

Il quintetto granata, presieduto da Domenico Pizzicara, ha svolto la preparazione, come negli anni passati, allenandosi tra Petina e Postiglione, dove ha anche pernottato, visitando la località di Sicignano degli Alburni. Il tecnico della squadra Massimiliano Lanteri ai microfoni del club ha lasciato un passaggio a riguardo.

Salernitana Femminile 1970, Massimiliano Lanteri: “Sugli Alburni siamo stati benissimo”

“In ritiro, siamo stati benissimo. In quei posti meravigliosi ci accolgono alla grande, abbiamo avuto la possibilità di lavorare bene ed in maniera dura anche grazie ad un clima fresco. Le ragazze hanno lavorato tanto sotto il profilo fisico e, cosa importante, si è creato subito gruppo”.

Dopo il test congiunto di domenica contro il Futsal Sarno, il coach ha poi aggiunto:

“Con l’amichevole di ieri abbiamo chiuso il ciclo dei primi 10 giorni di preparazione e di ritiro. Dispiace non aver avuto la rosa al completo, per varie motivi, in questo test congiunto. Per me è stato comunque un buon test, sapevamo di giocare contro una squadra valida e che conosciamo bene. Sotto il profilo fisico, le ragazze hanno risposto come volevo, pur sapendo che in questi giorni con il prof. Picardi ed il prof. Forte abbiamo caricato tanto. Volevo valutare la condizione generale ed ho avuto delle buone indicazioni. Sul lato tecnico e tattico abbiamo inserito delle nozioni nuove quindi non mi potevo aspettare tanto. Sono contento di come sta procedendo la preparazione”.

La chiusura è, invece, sui prossimi appuntamenti: “Nelle prossime settimane faremo altre amichevoli su questa falsariga di questa. Affronteremo squadre ben preparate perché comunque vogliamo arrivare bene alla prima di campionato. Speriamo di avere quanto prima tutte le ragazze in modo da poter accelerare per farci trovare pronti all’esordio stagionale”.