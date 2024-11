Salernitana Femminile 1970 beffata nel finale dalla Woman Napoli

Sesta uscita ufficiale, in campionato, per la Salernitana Femminile 1970 impegnata in casa contro la Woman Napoli: finisce 3-4 una gara accesa e ben giocata da ambo i lati ed apertissima sino al gong finale. La sconfitta lascia in classifica a quota 7 punti la formazione di capitan Lisanti e compagne.

La sfida del sesto turno del girone D di Serie B, disputata al Palazzetto dello Sport di Pontecagnano, vede opposte la Salernitana reduce dal passo falso esterno con l’Irpinia e la Woman Napoli arrivata alla gara dal pari interno con il Reggio Sc.

Mister Orrico si affida dal primo minuto a Di Giacomo tra i pali con Rapuano, Ponticiello, Razza e Lisanti come elementi di movimento.



Salernitana Femminile 1970-Woman Napoli: la gara

La Salernitana parte forte e al 2′ ci prova subito con Rapuano mentre al 3′ è Lisanti a cercare la via della rete. Sul fronte opposto una punizione di Giannoccoli è rimpallata dalla barriera mentre Curbello manda sul fondo. Nel mezzo, al 6′, però è Rapuano a spedire la palla nell’angolo dove D’Urso non può arrivare con Razza, poco dopo, a mandare di un metro alla destra di D’Urso.

Al 9′ la Woman, sul fronte opposto, trova il pari con Curbello che spedisce la palla alle spalle di Di Giacomo.

La Salernitana però torna in vantaggio al 12′ con un tiro di Rapuano che non lascia scampo a D’Urso. Un derby aperto vede, poi, le locali provarci con Fiengo, Ponticiello e Rapuano ma il parziale non cambia mentre per la Woman è D’Errico a cercare il jolly di testa spedendo alto.



La ripresa

Nella ripresa opportunità subito per Razza con Rapuano, al 2′, che sigla la personale tripletta trovando l’angolo alto per il 3-1. Al 5′, invece, Lisanti impegna D’Urso con Razza, sulla respinta, a prendere il palo. La Woman, invece, si fa vedere al 7′ con D’Errico che trova attenta Di Giacomo.

La gara continua su un buon ritmo con Di Giacomo a chiudere per due volte sulle accelerazioni di Gonzalez e D’Urso sulle battute a rete di Rapuano e Razza. Al 14′, invece, un lancio lungo arriva dalle parti di Fiengo che manca il poker con un tocco morbido che finisce alto.

Lanteri cerca di accorciare le distanze inserendo il quinto di movimento con Gonzalez al 15′ che sigla il 3-2.

Le granata, al 16′, provano a riportarsi sul doppio vantaggio ma la girata di Lisanti trova una risposta strepitosa di D’Urso.

Sul versante opposto, invece, non sbaglia Yasmina che, a 3′ dalla fine, pareggia i conti. Ad un minuto dal termine il sorpasso delle partenopee vede ancora Yasmina segnare il definitivo 3-4.



Il tabellino

Salernitana Femminile 1970-Woman Napoli 3-4 (2-1 p.t.)

Salernitana Femminile 1970: Fierro, Rapuano, Ponticiello, Fiengo, Di Giacomo, Sakamoto, Palumbo, Romano, Lisanti, Razza, Giugliano. All: Orrico

Woman Napoli: D’Urso, Romano, Giannoccoli, Mallda, Yasmina, Gonzalez, Salazar, Arcuro, D’Errico, Di Monaco, Cargona, Schioppa All. Lanteri

Reti Pt 6′, 12′ Rapuano, 9′ Curbello

St 2′ Rapuano, 15’Gonzalez, 17′, 19′ Yasmina

Arbitri: Raiano-De Cistofaro Crono: Montella