Salernitana, cambio al vertice: Busso subentra a Iervolino

Arriva l’ufficialità di quanto era nell’aria da settimane: Danilo Iervolino lascia la presidenza della Salernitana. Al vertice del club granata subentra l’architetto Roberto Busso, amministratore delegato della Gabetti Property Solution. La stessa seduta del CdA ha confermaro Milan nel ruolo di amministratore delegato.

Un ruolo di rappresentanza

Busso da uomo di fiducia di Iervolino terrà un ruolo di rappresentanza, mentre Maurizio Milan continuerà a svolgere le mansioni del reparto operativo. Questo almeno dovrebbe essere l’assetto dei vertici granata nei prossimi mesi.

Domani il neo-presidente presenzierà per la prima volta all’Arechi, in occasione dell’esordio in campionato contro il Cittadella.

Le prime dichiarazioni

Nell’assumere la presidenza Busso ha rilasciato le sue prime dichiarazioni, ribadendo l’obiettivo di ritornare in massima serie entro tre anni: “C’è un progetto redatto e presentato dall’amministratore delegato, con il team finanziario e operativo, che prevede la ricalibratura degli aspetti finanziari alla nuova categoria. L’obiettivo è di tornare in massima serie entro tre stagioni”.