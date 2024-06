Salento, il sindaco Michele Santoro ha definito la giunta

Sta per partire il primo mandato di Michele Santoro come sindaco di Salento. Il primo cittadino, dopo aver vinto le elezioni dello scorso 8 e 9 giugno, ha definito la squadra che lo affiancherà nel nuovo quinquennio.

Entrano in giunta come Vicesindaco, Giuseppe Santoro, con delega relativamente a

Lavori Pubblici, Infrastrutture, Edilizia Pubblica e Privata, Pianificazione Urbanistica, Territorio e

Ambiente; e come Assessore, Pierluigi Scarpa, con delega relativamente a: Gioventù, Sport, Edilizia Sportiva e relativa gestione, Affari Generali ed Istituzionali, Personale, Legalità. Si terrà domani 23 giugno il consiglio di insediamento.

A comporre il consiglio comunale di Salento saranno Pierluigi Scarpa, Giovanni Scarpa, Alfonso Gorga, Giuseppe Santoro (Pino), Francesco D’Ambrosio, Antonio Sarra, Stefania Gorga (maggioranza), Flora Santoro, Giovanna Manganiello, Gabriele De Marco (minoranza).