Sala Consilina: l’associazione Amico Fritz APS inaugura la mostra “Artificio. Una visione collettiva”

L’associazione Amico Fritz APS di Sala Consilina ha, ufficialmente, annunciato l’inaugurazione dell’esposizione “Artificio. Una visione collettiva“. L’evento si svolgerà giovedì 31 ottobre alle ore 19:00, presso lo Spazio Fritz 366, in Via Matteotti.

La mostra

“Artificio: una visione collettiva” presenta le opere nate dalla residenza artistica che ha avuto luogo a Buonabitacolo dal 15 al 21 luglio 2024. Quest’anno, oltre alle residenze letterarie, Amico Fritz APS ha voluto dar vita a un dialogo visivo tra le opere, intrecciando prospettive e sensibilità diverse in un’unica visione collettiva.

Le finalità

Il tema “artificio” rappresenta il fil rouge delle attività di Amico Fritz APS per il 2024, stimolando l’immaginazione degli artisti in residenza. L’obiettivo è stato quello di trasformare alcuni elementi della tradizione festiva in strumenti per creare una narrazione collettiva.

Durante la loro esperienza, gli artisti hanno esplorato il territorio, partecipato a eventi e ascoltato storie e leggende locali, dando vita a opere che reinterpretano il legame profondo tra il territorio e le comunità che lo abitano. La convinzione che la creatività sia un processo condiviso ha guidato questo percorso, evidenziando come la vita stessa sia un artificio: una costante costruzione simbolica di significato che si realizza solo attraverso la collaborazione con gli altri.