Sala Consilina in festa per il Santo Patrono San Michele: attesa per il concerto di Enzo Avitabile e i Bottari

“Al via un fine mese di settembre «con i botti» a Sala Consilina”: lo afferma il sindaco Francesco Cavallone a ragion veduta, visto che nell’ambito del progetto “Viaggio nel Vallo di Diano” gli appuntamenti più importanti programmati a Sala Consilina sono collegati ad uno dei momenti più sentiti dalla sua comunità, le celebrazioni in onore del Santo Patrono San Michele, che si svolgono dal 28 al 30 settembre. A partire da oggi, dunque, Sala Consilina diventa protagonista assoluta nella provincia salernitana con tante iniziative legate al culto religioso e non solo. Itinerari religiosi vedranno protagonisti Chiese, Santuari e Conventi, ci saranno passeggiate culturali e trekking urbano, insieme ad eventi molto sentiti e partecipati, legati alla tradizione Micaelica salese.

Gli eventi in programma

In questo contesto di grande fermento, all’interno dello Storico Palazzo Fiordelisi finoal 30 settembre è visitabile la mostra “Sala… Ieri, Oggi e Domani”, allestita con le 46 opere iscritte all’omonimo Concorso di Pittura organizzato dalla Città di Sala Consilina, in collaborazione con l’Associazione Allegra Core, con la consulenza di Lucio Mori e il fondamentale supporto della Banca 2021.

Quella di venerdì 29 settembre è una ricorrenza sentitissima dalla cittadinanza ma che ogni anno richiama anche tantissimi fedeli da tutto il Vallo di Diano. La statua di San Michele Arcangelo torna infatti per l’occasione in processione dal santuario sul Monte Balzata alla sua “sede invernale”, la chiesa della SS. Annunziata in piazza Umberto I, dove alle ore 12 avrà luogola celebrazione della Santa Messa. L’evento è uno dei momenti più attesi dei festeggiamenti del santo patrono, una festa religiosa per le famiglie che esercita un grosso richiamo non solo sui fedeli di Sala Consilina ma anche su quelli residenti nei paesi limitrofi.

Attesa per Enzo Avitabile

Le attività si concluderanno il 30 settembre in Piazza Umberto I, con il momento clou che sarà costituito dall’atteso concerto gratuito di Enzo Avitabile e dei Bottari, evento di grande importanza per spessore artistico e qualità.

Precedentemente, sullo stesso palco, a partire dalle ore 20:00 avrà luogo la premiazione del Concorso “Sala… Ieri, Oggi e Domani”: finalmente si saprà chi, tra i tanti artisti provenienti da diverse regioni, si aggiudicherà i consistenti premi messi a disposizione dalla Banca 2021: 1000 euro al primo classificato, 700 euro al secondo e 300 euro al terzo. Altro momento molto significativo, prima del Concerto di Enzo Avitabile, sarà la consegna del prestigioso Premio “Città di Sala Consilina”, assegnato quest’anno a Gianfranco Santopaolo, anima dell’Associazione “Una speranza” Onlus che, da oltre venti anni, si occupa dell’assistenza a ragazzi e adulti affetti da disabilità psicofisiche.

“Il mese di settembre -sottolinea il sindaco Francesco Cavallone– è ideale per visitare Sala Consilina, ed invitiamo quindi tutti a venire a trovarci, partecipando alle tante iniziative che abbiamo programmato. L’invito è rivolto a tutto il territorio ma anche a coloro che non fanno parte del territorio, perché sono certo che ne varrà la pena: saranno giorni di grande gioia e felicità per tutti”.

“Viaggio nel vallo di diano tra cultura, tradizione ed enogastronomia”

Intervento co-finanziato dalla regione Campania a valere sul poc Campania 2014/2020. rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale ed internazionale.

Eventi a Sala Consilina:

-CONCORSO DI PITTURA “SALA…IERI, OGGI E DOMANI”:

-DAL 20 AL 30 SETTEMBRE

Mostra delle opere realizzate

10:00-20:00 –Palazzo Fiordelisi, Via Giuseppe Mazzini

-30 SETTEMBRE

Premiazione delle opere in concorso

ORE 20:00 – Piazza Umberto I

-FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO, SAN MICHELE ARCANGELO:

-DAL 28 AL 30 SETTEMBRE

Itinerario religioso tra Chiese, Santuari e Conventi

Passeggiate culturali

Eventi della tradizione religiosa Michaelica salese

Trekking urbano

Centro storico

-29 SETTEMBRE

Messa Solenne in onore di San Michele Arcangelo, Patrono di Sala Consilina

ORE 12:00 – Piazza Umberto I

-30 SETTEMBRE

Concerto di Enzo Avitabile e i Bottari

ORE 21:00 – Piazza Umberto I

Enzo Avitabile, la carriera

Enzo Avitabile, nato a Napoli nel 1955, è un artista, compositore, sassofonista e cantautore italiano. Amatissimo dal pubblico il compositore e polistrumentista partenopeo o, come lui stesso si definisce “musicista del mondo”, è in viaggio perenne tra l’America nera, i villaggi africani e i sentieri del Mediterraneo. Amata ed apprezzata in tutta Italia, la sua musica si contraddistingue per l’osmosi di generi come il Folk, il Soul, il Jazz Fusion, il Funk e naturalmente la canzone napoletana.

Negli anni 1976-1977 collabora con Pino Daniele all’album “Terra mia”; al 1979-1980 risale la collaborazione con Edoardo Bennato, per gli album del 1980 “Uffà! Uffà!” e “Sono solo canzonette”. Nel 1982 esce il suo primo lavoro discografico come leader intitolato “Avitabile”. Da allora conta all’attivo 18 dischi fino al 2018, anno in cui esce “Pelle differente”, prodotto dalla “Sony Music”.

La sua carriera è ricca di numerosi successi e premi prestigiosi (anche una partecipazione a Sanremo nel 2018), che lo hanno portato a girare il mondo e condividere il palco con star internazionali come James Brown e Tina Turner, Afrika Bambaataa e David Crosby, solo per citarne alcuni.

Nel 2019 ha vinto il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora, inserita nel film “Il vizio della speranza”. Sempre di quest’anno sono le sue collaborazioni con Kamasi Washington e Marcus Miller e un tour di 100 concerti, tra cui quello tenuto al Ravenna Festival con Francesco De Gregori e Tony Esposito.

Nel 2022 è ospite nel pezzo “Corpo a corpo” di Jovanotti, inserito nel suo album Mediterraneo. Nello stesso anno pubblica il singolo “Salvami”, che vede la partecipazione di Luciano Ligabue; inoltre, il 16 settembre, Avitabile pubblica il nuovo album “Il treno dell’anima”, 11 tracce realizzate con la collaborazione di importanti artisti della scena musicale italiana, tra cui lo stesso Jovanotti, Bennato, Ligabue. A inizio 2023 su Netflix esce la serie televisiva “La vita bugiarda degli adulti” di cui Avitabile cura le musiche.

Recentemente Enzo Avitabile ha pubblicato il brano «A Giò Giò», un sentito e commovente omaggio al giovane musicista Giovanbattista Cutolo, assassinato all’alba del 31 agosto con tre colpi di pistola sparati alla schiena. Il giovane, 24 anni, suonava il corno nell’orchestra Scarlatti Young. “Ricordati Giò Giò, un giorno ci sarà una strada. Arricuordate ‘e nuje, insegnaci a leggere il cielo. Nuvole e nuvole nei sogni di periferia. A volte sogno anch’io e se tu fossi qui Giò… Ricordati il mare, chilometri e chilometri, poi qualcuno è andato via e non si è fatto più vivo. Dolori inutili negli occhi stanchi senza sonno adesso è già domani e non si dorme mai. Nun t’arricurdà Giò o rummore d’o fierro ….”.

I BOTTARI

Nel 2004 Enzo Avitabile, decide di non rinunciare al patrimonio lessico/musicale della sua terra ed è in questo periodo che nasce la voglia di incontrare, in un progetto musicale completamente nuovo, i Bottari di Portico ensemble che fa del ritmo ancestrale la sua unica fede. Sul palco, botti, tini, falci strumenti atipici, diretti dal capopattuglia, cadenzano antichi ritmi processionali che sono sana trance: non techno, ma “folk”. Una proposta innovativa in cui fonde il personale sound con la tradizione di questi percussionisti, le cui origini risalgono al XIII Sec. Si narra che questa tradizione tragga origine dal tentativo dei contadini di scacciare gli spiriti maligni dalle proprie terre, percuotendo freneticamente gli attrezzi impiegati nel lavoro dei campi. Questa collaborazione rende Avitabile ancora di più un artista unico e completo, che porta sul palco un esempio di musica che, seppur con un forte lavoro di ricerca delle proprie radici, esplode in una felice contaminazione internazionale, abbattendo ogni confine.