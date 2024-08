Sala Consilina: il Consiglio Comunale approva nuovamente l’istituzione di un commissariato di Polizia

Nel mese di luglio, l’Associazione “Schierarsi” aveva formalmente richiesto al sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, di attivarsi per inviare una comunicazione ai comuni che non avevano ancora redatto la delibera per la creazione di un Commissariato di Polizia di Stato nel Vallo di Diano, preannunciando che, in assenza di tale provvedimento, si sarebbe proceduto a prescindere dalla loro adesione, per motivi di rilevanza territoriale.

Di conseguenza, il Consiglio Comunale di Sala Consilina ha votato a favore, nuovamente, con delibera del 25 luglio 2024, l’istituzione di un Commissariato di Polizia nel Vallo di Diano all’unanimità. Durante la seduta, i consiglieri hanno discusso anche dell’importanza di individuare una sede adeguata all’interno del comune. Il consigliere Carrazza ha ricordato le precedenti delibere a favore dell’istituzione del Commissariato, approvate in passato dal gruppo “Rivoluzione Sala Carrazza Sindaco” quando egli era all’opposizione, evidenziando che tali delibere furono anch’esse votate all’unanimità.

Le dichiarazioni di Carrazza

“Abbiamo sfatato il mito secondo cui i Carabinieri non fossero favorevoli alla creazione di questo Commissariato per timore che potesse sminuire il loro prestigio. Ho contattato sia il Generale Scafuri, Comandante Provinciale di Potenza, sia il Comandante Provinciale di Salerno, Melchiorre, i quali hanno manifestato disponibilità a sollecitare una nuova delibera per l’istituzione del Commissariato”.

Ha poi sottolineato come la presenza di un Commissariato possa solo giovare alle forze dell’ordine già attive nel territorio del Vallo di Diano, contribuendo a dissipare voci contrarie all’arrivo di agenti della Polizia di Stato”. Infine, il Capogruppo di Opposizione, Michele Galiano, ha aggiunto: “L’istituzione di un Commissariato di Polizia è fondamentale per garantire la sicurezza, un tema particolarmente attuale data l’insorgenza di furti e altri illeciti. Un Commissariato rappresenterebbe un deterrente efficace e non possiamo fare a meno di supportare questa esigenza”.